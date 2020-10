FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen i Norges Fotballforbund tar avstand fra rasisme. Idrettspresident Berit Kjøll (bakgrunnen) kaller rasisme-episodene i norsk fotball for avskyelige. Foto: Frode Hansen

Nulltoleranse for rasisme i norsk fotball!

I løpet av kort tid har vi hatt to rasismeepisoder i norsk fotball. Det er to for mange. Spørsmålet er ikke om rasisme finnes, men hva vi kan gjøre for å bekjempe den.

TERJE SVENDSEN, president i Norges Fotballforbund

Rasisme finnes dessverre i det norske samfunnet i 2020, inkludert idretten generelt og i norsk fotball. De to nylige episodene i Eliteserien er en smertefull påminnelse om nettopp det. I kraft av norsk fotballs størrelse så både skal og tar vi ansvar for å bekjempe dette ondet.

Allerede på slutten av 80-tallet tok supportergrupperinger i norsk fotball et kraftig og nødvendig oppgjør med rasismen i egne rekker. I NFFs verdiparagrafer står det eksplisitt at fotball skal være for alle og at ingen skal diskrimineres – blant annet på bakgrunn av hudfarge. Det er en selvfølge og et budskap som jeg vil påstå «99,9 prosent» av de ulike aktørene i norsk fotball slutter helhjertet opp om og ikke minst etterlever i det daglige.

Likevel opplever vi rasistiske episoder med jevne mellom, og vi har hatt to episoder på kort tid nå som med rette opprører mange. Jeg er glad for at så mange blir opprørt! Det viser at vi har en kraft både i fotballen og samfunnet til å bekjempe det ondet som rasisme her.

Med stort engasjement kommer også ønske om å vise handlekraft. Det er bra! Kampanjen #stopprasisme som NFF er en del av ble gjennomført i toppfotballen i helgen. Den bidrar til å skape oppmerksomhet og søkelys på en stor samfunnsutfordring som i det daglige rammer mange flotte medborgere.

Samtidig er det viktig å minne oss på det arbeidet som har pågått i mange år gjennom vårt Fair play-program. Et bevisstgjørende verdi- og holdningsarbeid som i det daglige har fått lov å virke i og rundt våre fotballkretser og fotballklubber i flere tiår. Det må alltid ligge i bunn av vårt verdiarbeid.

Over tid er det nettopp det kontinuerlige verdi- og holdningsarbeidet som best kan bidra til å skape gode og inkluderende holdninger i fotballmiljøer over hele landet.

Vi har heldigvis relativt få rapporterte rasismetilfeller i norsk fotball, men det utelukker åpenbart ikke muligheten for betydelige mørketall. Vi har derfor ingen grunn til å slå oss selv på brystet i selvtilfredshet. For det forekommer også i fotballen, og en episode vil uansett alltid være en for mye.

Når vi opplever rasisme i vår idrett, så har vi systemer og retningslinjer på plass for å håndtere det. Rasistiske handlinger fra en spiller medfører automatisk rødt kort med påfølgende sanksjonssak. Rasistiske tilrop fra en tilskuer vil automatisk medføre at det opprettes sak mot klubb (NFF har ikke sanksjonsmulighet overfor supportere).

Det er opprettet en åpen varslingskanal hvor hvem som helt kan rapportere inn uønskede hendelser i forbindelse med en fotballkamp.

Siden 2011 har 10 rasismesaker vært behandlet av doms- og sanksjonsutvalget og ankeutvalget. I varslingskanalene er det fem saker som omhandler rasisme. Forbundet, kretsene og klubbene har alltid tatt dette på det største alvor. Likevel er slike alvorlige hendelser lettere å fange opp i toppfotballen med kameraer og vakter. Derfor vil det dessverre være mørketall på nivåene under.

Vi håper kampanjer som #stopprasisme senker terskelen for å melde fra. Det er bra at varslingskanalene er benyttet, men fem er for få. Vi ønsker en lavest mulig terskel for at folk melder fra, slik at vi kan opprettholde gode og trygge fotballmiljøer for alle.

Vi skal fortsette vårt gode holdningsskapende Fair play-arbeid, vi skal fortsette med å sette søkelys på dette ondet gjennom kampanjer, og vi skal fortsette med å ta alle rasismesaker på høyest alvor gjennom våre domsorganer.

Rasisme hører ingen sted hjemme i norsk fotball!

