HEI KOMPISER: Erling Braut Haaland hilste til åtte Bryne-kompiser på Anfield-tribunen med denne gesten etter scoringen mot Liverpool sist høst. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Erling Braut Haalands unike oppvekst forsket på: Slik ble han god

BRYNE (VG) Erling Braut Haaland (19) eksplosive utvikling som seniorspiller forbløffer en hel fotballverden. Som barn og ungdom vokste han opp i et lag som var like unikt. Slikt blir det forskning av.

Jostein Overvik

Tommy Ellingsen (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

Haaland spilte frem til han var 16 år for moderklubben Bryne. Årgangen hans skapte fem landslagsspillere, ti på kretslag og ikke en eneste av de 40 spillerne falt fra i løpet av 12 år.

– Det er ganske spesielt at så mange blir gode når vi vet at bare 0,3 prosent av alle ender opp som toppspillere. Frafallet fra i ungdomstiden er opp til 50 prosent. Det er helt unikt at Bryne beholdt alle fra denne årgangen, sier Marius Johnsen. Den tidligere toppspilleren med 7 A-landskamper har forsket på Braut Haalands årgang.

Vi skrur tiden tilbake til 3. oktober i fjor. Etter 57 minutter på Anfield blir Haaland byttet inn for Salzburg mot de regjerende mesterne i Champions League. Etter bare tre minutter setter han inn 3–3 mot Liverpool.

Haaland tar hendene opp mot ørene og gjør en gest opp mot tribunen.

– Jeg fokuserte på å finne guttene fra Bryne på «tribban», sa Haaland til Nettavisen etter kampen Salzburg til slutt tapte 4–3.

– Han vinket opp til åtte kompiser. Halvparten var elitespillere og halvparten breddespillere i Bryne da de var 15 år, forteller Alf-Ingve Berntsen – Haalands trener gjennom ti år på Jæren.

– Det var ikke sånn at bare de beste var kompiser med hverandre. Bestekompisen til Erling var på annetlaget. Det spilte ikke noen rolle hvilket lag du spilte på. Det var helt naturlig, sier Tord Salte – Viking-spilleren som vokste opp med Haaland og har 47 landskamper for Norge opp til U21.

Johnsens masteroppgave fikk i fjor toppkarakteren A på Universitetet i Agder. Den har adoptert navnet på Alf-Ingve Berntsens prosjekt:

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig».

– Hadde det vært et annet kull i en annen klubb med tilfeldige foreldre som trenere, ville de blitt selektert når de er 13 år. De ville ikke ha trent sammen en gang og slik smuldrer kompisgjenger opp. Men vi holdt dem samlet. Fotball er en viktig sosial arena og det har vært kjekt å se, sier Alf-Ingve Berntsen – bror til Viking-trener Bjarne Berntsen.

Han ble for første gang oppmerksom Borussia Dortmunds nåværende spisstjerne da pappa Alfie Haaland kom og spurte om 5-åringen kunne få være med på innefotball. Lille Erling startet med å banke inn to mål mot de ett år eldre guttene.

Haaland leverer målgivende som 12-åring:

Det var opptakten til at Haaland – født 21. juli 2000 – ble en del av Brynes 1999-årgang. Der hadde Berntsen selv to sønner. Tvillingene ble lei seg da faren i stedet for å være med på deres første kamp måtte lede Klepp i 2.-divisjonskamp i Bergen.

Det førte til at Berntsen tok en fot i bakken og bestemte seg for å trene guttegjengen ett år. Det ble mange flere. Han fulgte 99-årgangen juniortiden ut i Bryne. De fleste årene helt uten betaling.

– En historie verdt å fortelle. Jeg har brukt 10–12 år på dette. Det gjør meg ingen ting å bruke noen timer, sier han til VG over en kaffekopp på Bryne videregående skole. Der har Berntsen vært idrettslærer i 26 år.

17. september i fjor var han med elevene på telttur på Evje i Agder. Plutselig begynte det å pipe i telefonen. Erling Braut Haaland hadde debutert i Champions League med tre mål mot Genk. Siden har interessen for spissens bakgrunn vært ganske enorm. Berntsen holder stadige foredrag og har snakket med journalister fra mange nasjoner.

Haaland scoret som barn og senere ungdom for Bryne, sonelag, kretslag og alle aldersbestemte lag. Berntsen mener han ville blitt god uansett om han hadde kommer fra Sahara, Nordpolen eller Bryne. Men 99-årgangen brakte også disse frem til spill for Norge: Tord Salte, Adrian Berntsen, Andreas Ueland og lagets eneste jente, Andrea Norheim.

Da Erling Braut Haaland var 15 år tok Berntsen med seg alle 40 spillere til Oslo. På cupfinaleseminaret viste han både i teori og praksis hvordan hele gjengen ble tatt vare på.

Etterpå ble han hentet til mange klubber og møtte en god del skepsis.

– Mange mente at vi ødela muligheten til de beste med så mange spillere. De sa at dette ikke kunne gå. Det hadde vært gøy å reise tilbake til de samme plassene nå, sier Berntsen som selv er sertifisert UEFA A-trener.

– Vi var et veldig godt kull og hadde gode trenere. Det var ikke noe feil med opplegget, sier Haaland-kompis Tord Salte. Han ble som 16-åring akademispiller i Lyon. 20-åringen vant NM-gull med Viking sist sesong, men skal nå lånes ut til naboen Sandnes Ulf.

Berntsen mener det viktigste av alt var å inkludere alle spillerne og unngå frafall.

DOKUMENTERT SUKSESS: Alf-Ingve Berntsen viser frem den første treningsplanen han lagde for treningsgruppen til Erling Braut Haaland. Foto: Tommy Ellingsen

– Men det var aldri noe «bamse, bamse», sier Marius Johnsen, som i sin forskning har intervjuet fire spillere, fire foreldre og to trenere og satt funnene inn i rammeverket til en av verdens mest kjente forskere på talentutvikling, kanadiske Jean Côtè.

– Hvis de sparket ned noen så fikk de gult. Gjorde de det en gang til fikk de sitte på siden resten av treningen. Neste gang klarte de å kontrollere seg, forteller Alf-Ingve Berntsen.

Han hadde på alle treningene med seg 3–4 andre trenere. Flere av dem – som Leif Rune Salte, Roger Eskeland og Stig Norheim – hadde selv bakgrunn fra toppfotballen.

Da de 39 guttene og den ene jenta var 8–9 år hadde de bare en felles trening i uken. Både Berntsen og Johnsen trekker frem at Bryne i helgene holdt Jærhallen helt åpen for løkkefotball fra morgen til kveld. Erling og kompisene trente fritt i time etter time.

13 ÅR SIDEN: Marius Johnsen skrev under en femårskonktrakt med Lillestrøm tilbake i 2007. Trener Tom Nordlie i bakgrunnen. Foto: Mattis Sandblad

– Det er veldig imponerende at klubben tok et så bevisst valg. Det skal Erling Braut Haaland i dag prise seg lykkelig over, mener Johnsen som i dag er idretts- og fotballærer i Kristiansand. Han hadde selv en karriere i Start, Lillestrøm og Köln.

10 kjernepunkter i Haalands oppvekst Alf-Ingve Berntsens egne ord om hva treneren la vekt på i Erling Braut Haalands lag. Differensiering: – De seks som hadde kommet lengst spilte mot hverandre, så de neste seks, og så videre. Da fikk alle en mestringsopplevelse. Jevnbyrdighet: Oppvarming og øvelser var alltid felles, men i spillet differensierte vi. Vi søkte jevnbyrdighet. I hver øvelse, trening og kamp. Integrering: – Vi differensierte på to av tre økter, men passet på ikke å gjøre dette fast. For da ville vi fått separate grupper og stigmatisering mellom gode og dårlige. Den tredje økten gjorde vi det annerledes og den var egentlig den viktigste. Da var de seks beste og de seks neste fordelt på forskjellige lag i spilldelen. Da kunne nummer 40 være med nummer 1 og vinne. Konkurranse: – Vi hadde aldri en øvelse der en spiller alene førte ballen og skjøt. Vi hadde alltid to spillere. Slik at det alltid ble konkurranse. Konkurranseinstinkt: – Desto større vinnerskalle du er, desto mer hater du å tape. Men alle skal takke for kampen. Disiplin: – Vi var beinharde i forhold til oppførsel overfor lagkamerater og tok også tak i språkbruk. Nummer én skulle ikke være stygg med nummer 40 fordi han misset på en pasning. Der var vi helt kompromissløse Effektivitet: – Aldri mer enn fire-fem i kø på øvelser. Maks ti sekunders venting for hver enkelt. Mye spill: – 50 prosent av alle økter var spill tre mot tre eller fire mot fire. Planlegging: – Alt var planlagt før sesongen i forhold til kamper og turneringer Så kunne foreldrene velge hva gutten deres skulle være med på. Da de var 9–10 år så begynte foreldrene å skille seg. Først var det 80 foreldre, så 90, 100 og til slutt 120 foreldre. Da var det – med foreldre – 160 personer å forholde seg til. Se alle på trening: – Vi telte spillerne på trening. Da jeg kom hjem førte jeg treningslogg og måtte jo vite hvem alle 37 spillerne var. Hvis jeg ikke husket to eller tre, hadde det vært noen som hadde søkt blikkontakt med meg uten å få det. Da hadde de sannsynligvis ikke så lyst til å komme tilbake. Det var god korreksjon.

Da gruppen begynte med 11'er-fotball klarte Bryne å få med to lag i elitedivisjonen til Rogaland Fotballkrets og et tredje lag i 2. divisjon. Berntsen ville ta vare på så mange som mulig. Han så at Erling Braut Haalands talent var enormt, men var usikker på mange andre.

– Vi selekterte ikke 13-åringene. Det gjør mange. Jeg er UEFA-trener og bakgrunn fra fysiologi, men jeg greier ikke å se hvem som blir best. Hvordan skal da mindre kvalifiserte trenere ta slike valg?

Han fortsetter:

– Hvis du har 40 stykker og tar ut 14 på enerlag, 13 på toerlag og 13 på treerlag. Da får førstelaget de gode trenerne, trenere som er middels på lag to, og trenere som egentlig ikke liker fotball på lag tre. Før sommeren smuldrer treerlaget opp, i løpet av ett eller to år skjer det samme med toerlaget. Da står du igjen med 14 av 40 spillere – og av dem er det gjerne 5–6 som mister gnisten. Plutselig har du for lite spillere når de skal opp i junior. Dette skjer så ofte.

I JÆRHALLEN: Erling Braut Haaland på hjemmebane i hallen han vokste opp i. Foto: Bryne FK

For å sikre Braut Haaland og resten av stortalentene deltok Bryne to ganger i året i eliteturnering med toppet lag. Det var en viktig referanse å få. Han var også med Fyllingsdalens elitelag fra Bergen til Italia for å møte klubber som Juventus og Atlético Madrid.

Bryne brydde seg ikke om å vinne kretsmesterskap.

Da Erling Braut Haaland var 13 år lå det andre Bryne-laget an til å bli kretsmester i Rogaland. Men Haaland ødela det med å bli matchvinner med kampens eneste scoring.

– Den kvelden fikk jeg tre telefoner fra ulike klubber som spurte om dette stemte. Men vi brydde oss ikke om KM-titler. Vi hadde 28 spillere som hadde spilt en viktig kamp og noe som sto spill, sier Berntsen.

Da spillerne var 15 fikk de valget mellom elite (trening fire ganger i uken + kamp) og bredde (to treninger + kamp). Treneren lot ingen spørre om råd hjemme. 20 valgte elite. 20 ble med på bredde.

– Spillerne tok selv valget. Hverken vi eller foreldrene tok det for dem, sier Berntsen.

Han sier han ikke har noe mot toppklubbenes akademier, men tviler litt på effekten av dem.

– Martin Ødegaard kommer ikke fra noe akademi. Det er selvgjort. Så har du Erling som har spilt med ei jente og 38 gutter her. Sander Berge spilte i Asker til han var 17 år, argumenterer Erling Braut Haalands trener gjennom ti år.

Publisert: 14.02.20 kl. 10:29

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser