RYSTET: Atle Engsmyr, lagleder Selbak TIF Foto: Privat

Spiller slått bevisstløs i 5. divisjonskamp: – Vi var livredde

Lagledere i Østfold-klubbene Selbak TIF og Torp IF er rystet etter 5. divisjonskampen, der en Selbak-spiller ble slått bevisstløs av motspilleren og måtte fraktes til sykehus. Politiet ser svært alvorlig på saken.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Flere personer som var til stede på kampen mandag kveld forteller til VG om episoden, som politiet ser på som en alvorlig voldssak. Den alvorlige hendelsen på fotballbanen ble først omtalt av Fredriksstad Blad.

Atle Engsmyr leder i Selbak TIF sier at de i dag har fått vite at spilleren har fått påvist to kjevebrudd på sykehuset, men at det etter forholdene står greit til med ham. Han var fortsatt til behandling på sykehuset tirsdag morgen.

– Vi var livredde rett og slett og hadde det ikke bra. Det er ikke mange som har sovet godt i natt. Dette setter ting i perspektiv, sier Atle Engsmyr til VG.

Engsmyr forteller at slagene på banen falt etter kroppskontakt eller en takling mellom spillerne, rundt ti minutter før slutt.

Dette skal ha ført til at Torp-spilleren først slo ned motspilleren. Deretter skal Torp-spilleren ha fortsatt å slå Selbak-spilleren som lå nede flere ganger. Andre spillere skal deretter fått Torp-spilleren bort fra spilleren, som da var bevisstløs.

– Det hadde ingenting med fotball å gjøre. Det var stygt uansett hvor det hadde skjedd. Det er ikke noe noen kunne stoppet, sier Engsmyr.

TIL BEHANDLING: Spilleren ble fraktet til Kalnes Sykehus. Foto: Gisle Oddstad

Roger Hansen, lagleder og oppmann for A-laget løp over banen da det ble ropt at spilleren ikke pustet. 53-åringen har tidligere erfaring som sykepleier.

– Da jeg hørte at han ikke pustet løp jeg bort. Det stemte. Han pustet ikke. Jeg sjekket puls, sørget for frie luftveier og vi la ham i stabilt sideleie. Da begynte han å puste forholdsvis fort. Han var fortsatt bevisstløs i rundt fem minutter før han kom seg mer og mer. Han klaget da på smerter på høyre siden av kjeven, sier Roger Hansen til VG.

Han sier de klarte å kommunisere med spilleren som lå nede og at de var to personer som sto for behandlingen av spilleren før ambulansen kom til stedet.

– Heldigvis har det gått etter forholdene bra. Det er det vi kan konkludere med, sier Hansen.

les også Ødegaard var forberedt på oppstyr etter Hegerberg-kritikken

Leder av fotballgruppen i Torp IF, Ole-Jørgen Torp, var også til stede på kampen. Han er sterkt preget av hendelsen og sier klubben er rystet.

– Spillere fra begge lag, lagledere og dommere sto igjen etter kampen og pratet om det som skjedde. Alle tanker gikk til spilleren som ble kjørt til sykehus og hvordan han hadde det. Vi håper han blir frisk, sier Torp til VG.

Han forteller at Torp-spilleren, som har status som siktet i saken, ble kjørt hjem av en i klubbledelsen, der han senere ble hentet av politiet. Han forteller at de også skal følge opp deres egen spiller og hvordan det går med ham

– Vi skal ha et styremøte senere i dag der vi skal få klarhet i saken og hva vi gjør videre. Han er nå blitt suspendert fra å spille fotball av NFF, sier Torp.

les også Dommer innrømmer at Mjøndalen ble snytt for straffe: – Hviler et stort ansvar på dommertrioen

Suspensjonen dreier seg om to måneder inntil videre.

Engsmyr, i Selbak TIF, roser nå Torps spillere og lagledere for kommunikasjonen og tonen etter at kampen ble avbrutt.

– Dette viser hvor samlet fotballfamilien er. Alle hjelper hverandre og trøster hverandre. Vi står sammen hele gjengen og ingen skylder på noen. Det viser hva som er viktig i livet, sier Engsmyr.

Etterforskningsleder hos Fredrikstad politikammer, Rune Albertsen opplyser at Torp-spilleren er siktet i saken etter at han ble pågrepet på egen bopel kort tid etter kampen. Han skal ha uttrykt anger og samarbeidet med politiet.

– Han har sittet i politiarresten i natt og sitter i avhør nå tirsdag formiddag, sier Albertsen til VG.

– Fra vårt ståsted ser vi på dette som en svært alvorlig sak og vi ser alvorlig på dette. Forholdet er anmeldt som kroppsskade. Vi skal foreta vanlig etterforskning for å få oversikt over hva som har skjedd, sier Albertsen som sier at politiet har anmeldt saken selv.

Politiet bekrefter også at Selbak-spilleren har fått påvist kjevebrudd.

Politiet ser på hendelsen på fotballbanen som en alvorlig voldssak på lik linje med saker som skjer på hvilket som helst annet sted.

Publisert: 13.08.19 kl. 12:14 Oppdatert: 13.08.19 kl. 12:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post