SOLGT: Aleksander Vasjutin, her fra 3–3-kampen mot Stabæk på Nadderud, er klar for Zenit St. Petersburg. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Russisk storklubb kjøper Vasjutin fra Sarpsborg 08 rundt 10 millioner

Aleksander Vasjutin er klar for russiske Zenit St. Petersburg. Det betyr mye penger i kassen for sarpingene, ifølge VGs opplysninger.

– Det var sånn sett et veldig godt salg for oss. For å utvikle oss som klubb må vi selge. Det er sånn vi utvikler oss og det er sånn vi har utviklet oss. Vi har stort sett blitt sterkere hver gang vi har solgt, sier sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen.

Berntsen vil ikke bekrefte noen overgangssum, men etter det VG erfarer skal totalpakken på målvakten være på rundt 10 millioner kroner pluss eventuelle videresalgsprosenter.

Hele summen tilfaller neppe Sarpsborg 08, som trolig er garantert minst halvparten. I tillegg gjelder en del prestasjonsbaserte klausuler som kan øke Sarpsborg 08s gevinst ytterligere, for spilleren som kom gratis i fjor sommer.

Salget betyr at østfoldingene nå har enda bedre forutsetninger på markedet når de nå skal ut og hente forsterkninger.

– Vi er i en situasjon hvor vi har hatt mange av de sentrale spillerne våre ute med skade. Vi må nok gjøre et par grep av tre-fire spillere inn, sier Berntsen, og legger til:

– Det blir finansiert fullt og helt av de pengene vi får Vasjutin. Vi kommer ikke til å bruke opp alt heller. Vi har en flott og intim stadion, men de inntektene revolusjonerer oss ikke, og vi har ingen rik onkel. Inntektene får komme fra spillersalg. Det har vi gjort nå.

Han er klar på at det ikke blir noen enkel oppgave å erstatte Vasjutin, som får en tøff oppgave med å ta opp kampen som førstekeeper i Zenit, med blant andre den russiske VM-andrekeeperen Andrej Lunjov. Vasjutin kommer opprinnelig fra St. Petersburg og tilbrakte ungdomsårene i det såkalte Gazprom-akademiet til Zenit.

Han fullroser keeperen, som han omtaler som så ryddig at «man kunne spist rett fra gulvmattene i bilen hans».

– Vasjutin hadde en fantastisk høst for oss i Europa i fjor. Det er fælt å tildele noen æren, men han hadde noen fantastiske kamper i kvalifiseringen i fjor, sier Berntsen.

Aslak Falch leverte en god kamp i buret mot Molde, før en uheldig involvering ødela mye av inntrykket:

Berntsen mener at Falch har vært nærme Vasjutin hele våren, og klubben har i tillegg forsterket med den franske målvakten Alexandre Letellier på lån.

– Det er en veldig god keeper. Hvis man ser på Letellier med et kritisk øye kan man si at han mangler litt kamper, men samtidig kan man se at han har spilt 40 kamper i Ligue 1. Det er ikke så mange spillere i norsk Eliteserie som hadde fått til det, og det er ikke mange som er seriemestere i Sveits heller, sier Berntsen.

Publisert: 23.07.19 kl. 22:04 Oppdatert: 23.07.19 kl. 22:44