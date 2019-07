POSITIV: Molde-trener Erling Moe mener de norske prestasjonene i Europa ikke bør undervurderes. Her er Moe fra treningsfeltet i mai. Foto: Jostein Magnussen

Molde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror

Molde-trener Erling Moe er lei av at nivået på norsk fotball snakkes ned. Nå ber han folk få opp øynene for norske prestasjoner i Europa.

Molde er i praksis klare for andre runde i europaligakvalifiseringen med 7-1-seier over KR Reykjavik.

Trener Erling Moe fremhever at laget representerer Norge og ikke bare seg selv når de skal i aksjon i torsdagens returoppgjør på Island. Samtidig mener han at det er viktig at man roser norske prestasjoner i Europa.

– Jeg er lei av negative vinklinger om norsk fotball. Vi må begynne å fremsnakke og prate godt om hverandre mer. Det norske lag gjør i Europa, er mye bedre enn folk tror, sier Molde-treneren til NTB.

– Folk må snart få opp øynene. Det norske fotballproduktet er bedre enn folk tror. Man husker Sarpsborg 08 i gruppespillet i europaligaen i fjor. Rosenborg har kvalifisert seg flere år på rad, og vi var noen hårstrå unna å slå ut Zenit, fortsetter han.

I år startet Molde-klubben med å kjøre over KR Reykjavik:

Leke James (3), Fredrik Aursnes, Vegard Forren, Etzaz Hussain og Ohi Omoijuanfo ga moldenserne et strålende utgangspunkt før returoppgjøret på Island.

– Vi drar bort for å gjøre en skikkelig profesjonell jobb som det skal gjøres. Målet er å vinne kampen. Vi kommer til å stille et sterkt lag, så veldig store forandringer blir det nok ikke, sier Molde-treneren.

Selv om blåtrøyene valset over islendingene på hjemmebane, tar Moe ingen gleder på forskudd.

– Det verste jeg vet, er folk som ikke gjør ting skikkelig. Når du er i Molde, er det skal det aldri tas lett på ting. Vi skal gjøre et skikkelig stykke arbeid, uttaler han.

Gjør moldenserne jobben, følger de Rosenborgs eksempel, som tok seg videre til andre runde i Champions League-kvalifiseringen onsdag: