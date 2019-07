I SLAGET: Martin Ødegaard får god omtale i Spania. Her under en trening med Real Sociedad. Foto: Gorka Estrada / EFE

Ødegaard pryder forsiden til storavis: – Uendelig tekniske ferdigheter

Etter kun én treningskamp og én uke med trening har Martin Ødegaard (20) etterlatt seg et positivt inntrykk i den spanske klubben Real Sociedad.

I tirsdagens utgave av storavisen Mundo Deportivo, en av de største i Spania, er det nordmannen som preger forsiden. På coveret er det et stort bilde av den Real Madrid-utlånte spilleren med følgende tekst:

«Ødegaards innvirkning:

1. Nordmannen har etterlatt seg et solid inntrykk etter den første uken som «La Real»-spiller.

2. Både trenere og medspillere er imponert over hans tekniske kvaliteter.»

Mikel Encinas, avisens Real Sociedad-ansvarlige, skriver dette:

– Han var den store hovedpersonen i Azpeitia-kampen. Martin Ødegaard scoret ikke, men sto for en assist og frem for alt tilbød uendelige tekniske ferdigheter.

Her er assisten til Ødegaard:

Mye spilletid

En av de fremste ekspertene på spansk fotball her i Norge, Petter Veland, tror Ødegaard kan forvente mye spill i Spania i år. Veland var tidlig ute med Mundo Deportivos forside på Twitter:

– Det virker som de er fornøyd med ham i trening og i kamp. Særlig med måten han har tatt ansvar på og fremstått på mentalt. Jeg tror han vil spille mye, ellers hadde han ikke gått dit. Jeg tror ikke han hadde vært interessert i å dratt til Real Sociedad med mindre han fikk sterke signaler om spilletid, forteller Veland til VG.

Han mener Ødegaard passer ypperlig inn i måten Real Sociedad spiller fotball på. I klubbens første treningskamp spilte Ødegaard i den sentrale offensive midtbaneposisjonen, den såkalte 10'er-rollen, i en 4–2–3–1-formasjon.

– De spilte mye 4–2–3–1 og 4–3–3 i fjor. Dermed er han nok tiltenkt offensiv midtbane eller høyrekant. Det har også kommet litt indikasjoner på at han har blitt testet i en høyre indreløper-rolle i en 4–3–3-formasjon, sier Veland.

Sjekk denne tunnelen:

Veland påpeker at en målgivende pasning i kampen mot Lagun Onak i forrige uke ikke betyr for mye. Han mener vi vil få se mer hva klubben tenker om Ødegaard på lørdag da de møter Racing Santander til ny treningskamp. Han mener at Ødegaard ikke kan bli sammenlignet på antall målpoeng (9 mål og 12 assist på 33 ligakamper ifølge WhoScored) han hadde i Vitesse når sesongen 2019/20 er over i Spania.

– Det er det kun et fåtall av spillere som har så mange målpoeng i Spania. Men karriereveien han har valgt viser at han er langt fremme i skoen som 20-åring, sier Veland.

Lars Tjærnås, tidligere Norge-assistent, tror Ødegaard i første omgang må kjempe om spilletid med tidligere Manchester United-spiller Adnan Januzaj.

– Men fordelen til Ødegaard nå er at han kan spille tier, høyrekant og delvis også motsatt side i en fri rolle, sa Tjærnås til NTB.

Ødegaard smilte av Zidane-spørsmål:

