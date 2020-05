KLAR FOR NY KAMP: Erling Braut Haaland scoret i Bundesliga-comebacket hjemme mot Schalke 04 sist lørdag. Foto: NTB Scanpix

Haaland roses av motstanderens sjef før toppkamp

I vinter fant Borussia Dortmund brikken laget manglet i form av Erling Braut Haaland (19), mener Wolfsburg-trener Oliver Glasner (45).

Nå nettopp

– Han er den kraftige, tøffe midtspissen jeg tror Dortmund var på jakt etter lenge, uten å finne. Med tanke på deres utrolig dynamiske midtbanespillere, tror jeg de ønsket en med mer fysisk tilstedeværelse på topp. Jeg syns han er en veldig god tilvekst som har styrket Dortmund som helhet, sier Glasner før duellen mellom de to lagene som starter lørdag klokken 15.30 på Volkswagen-Arena.

Wolfsburg-sjefen vet at den svartgule oppgaven som venter er vanskelig, noe vintersigneringen av Haaland bidrar til. Dortmund har vunnet åtte av de ni Bundesliga-matchene som er spilt etter at nordmannen ble hentet fra Red Bull Salzburg. Da fotballen i Tyskland var tilbake etter coronapausen forrige helg, tok det kun 28 minutter før han viste seg frem mot Schalke 04:

I storform

Samtidig har Glasner selv grunn til å være optimistisk. Etter 2–1-seieren borte mot Augsburg sist lørdag, har Wolfsburg tatt 15 av 21 mulige poeng på de syv siste rundene og avansert til 6. plass på tabellen.

Lucien Favre i Dortmund har fått med seg den positive utviklingen.

– Alle motstandere er vanskelige og har særegne kvaliteter. Wolfsburg har gjort noen endringer og blitt gradvis bedre, konkluderer Dortmund-sjefen på en pressekonferanse fredag formiddag.

PÅ JOBB: Wolfsburg-trener Oliver Glasner ledet laget til 2–1-seier borte mot Augsburg i Bundesliga-comebacket. Foto: Scanpix

Kan bli ny Haaland-rekord

Axel Witsel, Emre Can og Giovanni Reyna mistet alle 4–0-matchen mot Schalke 04 med skader. Favre opplyser at Witsel er ute også mot Wolfsburg, mens de to sistnevnte er tilbake i full trening.

Langstidsskadde Marco Reus har fortsatt ikke kunnet trene skikkelig med laget, men Favre har et håp om å få kapteinen tilbake igjen før sesongslutt.

For Haalands del vil en ny scoring være hans 11. på karrierens 10 første opptredener i Bundesliga. Det vil i tilfelle være en tangering av den nåværende rekorden på Tysklands øverste nivå.

Dette Haaland-intervjuet har preget overskriftene den siste uken:

Publisert: 22.05.20 kl. 11:05

Fra andre aviser