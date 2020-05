VENDER HJEM: Kornelius Normann Hansen avbildet for Southamptons U23-lag mot Tottenham i mars 2019. Nå skal han spille for Stabæk. Foto: Ian Walton / PA Wire

Fra van Dijk-tunnel til brødreduell: – Angrer ikke på at jeg dro

Kornelius Normann Hansen (19) var 16 år da han ydmyket selveste Virgil van Dijk på trening. Nå er Hansen klar for Stabæk, og peilet ut et nytt «offer».

– Van Dijk tok det fint, og det så egentlig ut som om han hadde blitt dratt luke på et par ganger før, sier Hansen beskjedent når VG minner ham på episoden fra treningsfeltet i Southampton.

Han hadde nettopp blitt hentet fra Fram Larvik, og funnet sin plass i akademiet til «The Saints». Men den kjappe teknikeren fra Norge fikk ganske tidlig også hospitere på førstelagets treninger. Der gikk han respektløst til verks, og det fikk daværende Southampton-stopper Virgil van Dijk merke. Unge Hansen fintet ham ut, dro tunnel og banket ballen i nettet.

– Det er jo ganske vanlig på trening, da. Sånt skjer hele tiden, og det ble ikke noe spesielt lagt merke til, tror jeg. De guttene der er flinke til å omstille seg. Men det er kanskje ikke helt «innafor» å gjøre det. Noen reagerer med å bli ganske sure, men van Dijk tok det som sagt veldig fint, sier Hansen.

Det er om ikke annet litt morsomt at den nederlandske Liverpool-strategen nå er regnet for å være verdens beste midtstopper, og kom på plassen bak da Lionel Messi ble kåret til «verdens beste» i desember.

Hansen klarte ikke å spille seg inn i Southamptons A-lagstropp, og vender nå hjem til Norge, Eliteserien og Stabæk for å spille «voksenfotball», som han selv kaller det.

– Jeg angrer ikke på at jeg dro. Jeg ville reist til England igjen ti av ti ganger. Du får en enormt fotballerfaring og blir formet som menneske. Det er noe av det beste jeg kunne gjort, og de tre årene har vært veldig lærerike, sier Hansen som fylte 19 år i mai.

To måneder i Norge

– Det var veldig deilig å gjennomføre min første økt med Stabæk etter å ha trent for meg selv siden alt stoppet opp på grunn av corona i mars, forklarer Hansen.

De to siste månedene har han vært hjemme i Norge, men fått daglig oppfølging fra klubb- og trenerapparat i Southampton. Han forteller at det var gjensidig enighet med Southampton om ikke å forlenge kontrakten som gikk ut i sommer.

– Det har liksom ikke vært noen plass for meg å kjempe om på førstelaget, fordi de ikke spiller med «tierrollen» der jeg mener jeg er aller best, sier Hansen som er en veldig offensiv spiller.

Han har også spilt mye på kantene på U23-laget, der han har scoret jevnlig, uten å bli tatt ut i førstelagstroppene til manager Ralph Hasenhüttl.

VAR I SOUTHAMPTON: Virgil van Dijk i aksjon for Southampton mot West Bromwich i oktober 2017 – omtrent samtidig som Kornelius Normann Hansen fikk prøve seg på treninger med «de store gutta». Foto: PAUL CHILDS / X03809

Nå har Kornelius Normann Hansen signert for Stabæk ut 2022-sesongen, og han legger ikke skjul på at han ser på det som et mellomstopp på vei til spill i utlandet igjen.

– Målet mitt er fortsatt å spille i Premier League, men da skal det være i en klubb der jeg er på førstelaget. Nå er jeg ferdig med ungdomsfotball.

– Hva kan Stabæk-fansen og TV-seere forvente å se av deg i Eliteserien?

– Jeg kan love et par scoringer, en del målgivende pasninger og mye underholdning.

Storebror Kristoffer Normann Hansen signerte for Sandefjord i januar, og det er gode muligheter for at brødrene møtes på Nadderud i 3. serierunde, 24. juni.

– Det var det første jeg sjekket. Vi har hatt noen heftige krangler når vi har spilt i hagen de siste ukene, så den kampen tror jeg ikke mamma kommer til å tørre å se på en gang.

– Hvem er det morsomst å ta tunnel på – van Dijk, eller storebror?

– Storebror. Helt klart!

