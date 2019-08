MÅ SNU: Petter Veland her fotografert i forbindelse med en tidligere VG-reportasje. Foto: Mattis Sandblad

Viasport stopper Petter Velands La Liga-kommentering: – Litt kjipt

Bare to uker etter at Viasport-kommentator Petter Veland annonserte at han skulle kommentere spanske fotball for konkurrenten Strive, kommer kontrabeskjeden.

«Vi beklager å måtte informere om at Petter Veland ikke lenger er den del av Strives norske kommentatorteam. Årsaken til dette ligger utenfor både vår og Petters kontroll», melder Strive på Facebook.

– Vi trodde at Viasport-jobben skulle la seg kombinere med La Liga-kommentering, men nå er det tatt en beslutning som jeg respekterer. Det er ikke mer dramatisk enn det, forteller Veland til VG.

Han er ansatt i produksjonsselskapet Monday og er for øyeblikket utleid til Viasport, hvor han blant annet kommenterer Champions League.

– Vi forholder oss til at vi har en avtale med Monday og det er uforenlig å kombinere to slike roller, sier redaksjonssjef Sjur Molven i Viasport til VG.

Redaksjonssjef Kristian Oma i Monday reagerer slik på utfallet:

– Vi trodde vi skulle få det til, men det gikk dessverre ikke. Da måtte Petter ta et valg, og det er «fair enough».

– Hadde gledet meg

Veland er kanskje den fremste eksperten på spansk fotball i Norge.

– Jeg gleder meg veldig til igjen å kunne formidle lidenskapen, kvaliteten og historiene som fargelegger den spanske fotballen, omsider også med en nordmann i aksjon i La Liga, meldte han på Twitter for to uker siden – da Strive-jobben ble offentliggjort.

– Hva er bakgrunnen for beslutningen?

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg har bare fått beskjed om hva som har blitt konklusjonen her. For å dra parallellen til fotballverden: Det er agenten min som har fortalt meg hva det blir til, og det respekterer jeg.

– Jeg kommer fortsatt til å spise spansk fotball til alle døgnets tider. Jeg hadde gledet meg til å få spansk fotball igjen, og å kombinere det med Champions League slik vi hadde det i Viasat en periode. Det er litt kjipt at det ikke lot seg gjøre, men prosessen har vært ryddig. Nå får jeg jobbet med de spanske lagene i Champions League, sier han.

– Vi ser veldig frem til den kommende Champions League-sesongen med Petter som en sentral del av dekningen vår, sier Molven.

Publisert: 28.08.19 kl. 14:14