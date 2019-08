Bunnen nådd for Sarpsborg: – Flaut

NI KAMPER UTEN SEIER: Ny nedtur for Joachim Thomassen (til venstre) og Sarpsborg. Det hjalp ikke at Kristoffer Zachariassen (i midten) scoret – eks. Sarpsborg-spiller, Lars-Jørgen Salvesen, avgjorde for Strømsgodset. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix