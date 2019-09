HØYRE-BACK: Trent Alexander-Arnold. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Liverpool-backen skaper flere sjanser enn Pogba

Kyle Walker ble vraket. Uniteds Aaron Wan-Bissaka måtte dra hjem med skade. Nå kan det gå mot Trent Alexander-Arnold fra start for England mot Bulgaria søndag.

Nå nettopp







Her er lørdagens oddstips!

Det står trolig mellom Liverpool-spilleren og Kieran Trippier, helten fra 2018-VM - som nå er i Atlético Madrid.

Trippier høres ut som et sikrere valg, men 20 år gamle Alexander-Arnold har en vanvittig statistikk så langt 2019/2020-sesongen: Han har skapt 14 målsjanser. Bare Manchester Citys playmaker Kevin De Bruyne har skapt flere - 16.

Til sammenligning har Uniteds Paul Pogba skapt 11 sjanser, ifølge statistikk gjengitt av Daily Mirror.

Allerede nå står Alexander-Arnold med to målgivende pasninger i ligaen. Sammen med de 12 i forrige sesong gir det altså 14 målgivende siden august 2018.

Lørdag er Lotto-dag. Nå er det ca. 14 millioner i førstepremiepotten. Spill her før kl. 18.00!

England møter Bulgaria på Wembley lørdag og deretter Kosovo i Southampton tirsdag. Resultatene i disse kampene kan være viktig for veien til EM-sluttspill i 2020.

les også Ashley Young hånet på sosiale medier - nå blir han forsvart av motstanderen

– Trippier, 28, er mer erfaren enn Alexander-Arnold, som blir 21 år neste måned, men det er ingen tvil om hvem av dem som har vært best det siste året, og tiden er inne for at den unge Merseysideren får sjansen, skriver BBCs fotballekspert Phil McNulty.

Han etterlyser først og fremst en kreativ spiller i det engelske laget, og tror at det kan være riktig å prøve Leicesters James Maddison denne gang.

Maddison er 22 år, Alexander-Arnold er altså 21 - og det kryr nå av engelske spillere i landslagsdiskusjonen som er 23 år eller yngre: Ben Chilwell, Joe Gomez, Mason Mount, Marcus Rashford, Declan Rice, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka og Harry Winks.

VGs tips: England-seier med 0–2-handikap

England har som ventet inntatt førersetet i EM-kvalgruppe A. Laget har bare spilt to matcher - vunnet begge og sikret en 10–1-målforskjell.

Det er betegnende at alle andre lag i gruppen har spilt minst tre kamper - og likevel ligger bak England på tabellen.

Bulgaria har for sin del kun plukket to poeng på sine fire oppgjør.

Vi foreslår en engelsk triumf med 0–2-handikap til 1,77 i odds. Spillestopp er kl. 17.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 07.09.19 kl. 08:47

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om