Solbakken om FCK-karrieren: – Skal stoppe når folk minst aner det

KØBENHAVN (VG) Den dagen Ståle Solbakken (51) gir seg i FCK vil avgjørelsen trolig komme overraskende på de fleste.

– Alt har sin slutt, men jeg har alltid sagt at jeg skal stoppe når folk minst aner det, og ting går bra. Akkurat nå syns jeg dette er interessant, forteller Solbakken til VG.

Etter å ha hentet Nicklas Bendtner (31) for snaut to uker siden, prater Solbakken om hvor «vilt» det er med oppmerksomhet rundt hans nysignerte spiss idet vi går mot kontorlokalene i nasjonalarenaen Parkens toppetasje. Etter skader på målprodusentene Jonas Wind og Dame N’Doye, bestemte nordmannen seg for å skrive en korttidskontrakt med den tidligere Rosenborg-spissen.

GLEDE: Her jubler Solbakken for cupgull sammen med Ludwig Augustinsson i 2017, etter 3–1-seieren over Brøndby i Parken. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Frie tøyler

I FCK er det meste opp til Solbakken og hans høyre hånd, teknisk direktør Johan Lange.

De romslige arbeidsforholdene bidrar til at den norske suksesstreneren trives i København. Etter åtte seriemesterskap, fire cuptriumfer og en rekke gruppespill i Champions League og Europa League, har Solbakken gjort seg fortjent til tilliten.

– Jeg har vært med på å bygge opp dette her. Vi har fått det sånn vi vil ha det. Vi jobber fritt, uten innblanding, så lenge vi løser det økonomiske og sportslige. Jeg syns det er veldig fint, opplyser han.

De siste årene har Solbakken pendlet et par ganger i måneden mellom København og Hamar, hvor familien har bodd. I sommer flyttet kona Anniken og datteren Ida til Danmark, mens de to eldre sønnene er igjen i Norge. Samtidig forlenget han FCK-kontrakten til sommeren 2023.

TOK IMOT VG: Solbakken og VG-journalist Joachim Baardsen under intervjuet i Parken. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

– Veldig hektisk

Sommerens viktige europacupkvalifisering, arbeid med spillersalg og spillerkjøp gjør imidlertid at Solbakken tror at kona helst ville sett mer til ham enn hun har gjort.

– Det har vært veldig hektisk den siste tiden. Jeg tror ikke min kone vil si at det er den beste måneden i hennes liv. Vi har flyttet – og datteren min, som er 15 år, skal begynne på ny skole. Jeg har knapt vært hjemme, og de gangene jeg har vært hjemme, har jeg vært i telefonen, sier Solbakken før han begynner å le:

– He-he-he. Men nå blir det bra, forsikrer han – etter å ha tatt FCK til Europa League og nylig sett at overgangsvinduet stengte.

HAR FLYTTET TIL DANMARK: Datteren Ida, som nå er blitt 15 år, og kona Anniken var på cupfinalen i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Min andre by

Nå bor familien i en leilighet i sentrum av København, ved den kjente parken Kongens Have. Fra og med oktober vil de leie et hus rundt 10 minutter unna.

– Dette har blitt min andre by. Jeg trives veldig godt her, sier Solbakken.

Sportslig går det også bra. FCK er regjerende seriemester. Denne sesongen har Solbakkens lag åpnet med syv av åtte mulige seirer. Bare Midtjylland, som leder Superligaen med ett poengs margin, har gjort det bedre.

Parallelt blir den kommende Europa League-deltagelsen den 13. gangen på de 14 siste sesongene at «Løverne» deltar i et av de to gjeveste gruppespillene kontinentet kan tilby.

Nordmannen mener gruppen med ukrainske Dynamo Kiev, svenske Malmö og sveitsiske Lugano inneholder lag som FCK både kan vinne og tape mot.

Ting har endret seg

Hadde det ikke vært for det Solbakken betegner som et taktskifte i fotballen, hvor spillere som gjør det bra forlater FCK raskere enn før, er han sikker på at klubben ville vært i Champions League.

– Den store utfordringen for oss er å holde på spillere over lengre tid. Nå må lagene vi skaper fungere hurtigere og hurtigere. Det er ekstremt. Hvis vi kunne klart å holde på spillere i tre år, kan jeg garantere at vi skulle klart å ha kommet oss inn i Champions League. Nå er det maks to år. Noen går også videre etter bare 18 måneder.

– Hva gjør det med måten du jobber på?

– Det handler om å hele tiden ha noen igjen som kjenner konseptet, slik at kulturen ikke blir svekket. Vi må få integrert nye spillere hurtigere og hurtigere. Det stiller også enorme krav til speidingen. Vi må finne de riktige spillerne, slik at vi ikke bommer.

– Hvordan vurderer du det laget du har nå?

– Det er et veldig ungt lag. Det er derfor jeg er veldig stolt over at vi gikk inn i et europeisk gruppespill etter at vi fikk den bisarre straffekonken mot Røde Stjerne, og tre dager etterpå skader på spissparet som hadde gjort 80 prosent av målene våre. Å løfte oss fra det og komme gjennom den perioden, var veldig, veldig bra for oss, sier Solbakken.

Søndag leder 51-åringen FCK i ny kamp – borte mot Hobro.

