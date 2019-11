Mourinho-seier i Spurs-debuten: – Vi er heldige at jeg har så mange års erfaring

(West Ham – Tottenham 2–3) José Mourinhos Tottenham-debut ble ikke like komfortabel som den så ut til å bli, men han fikk likevel derbyseier, tre scoringer og tre viktige poeng.

Son Heung-min, Lucas Moura og Harry Kane scoret alle hvert sitt mål mot et tidvis tafatt West Ham. Det ble tre viktige og fortjente poeng for José Mourinho i hans første kamp som Tottenham-sjef.

Mourinho fikk Tottenham-jobben onsdag morgen, bare noen timer etter at populære Mauricio Pochettino fikk sparken. Det ble sagt og skrevet mye om Mourinho-ansettelsen. Folk hadde fortsatt den tunge slutten på Manchester United-karrieren friskt i minne.

Men det var ingen sure miner å spore hos portugiseren da han var tilbake på sidelinjen.

Full kontroll

Etter en litt rotete start på London-derbyet, festet Tottenham grep om kampen. Son Heung-min banket de liljehvite i ledelsen, før samme mann serverte Lucas Moura, som la på til 2–0.

Mourinho kunne gå i garderoben før 1. omgang var over uten bekymringer. West Ham hadde nesten ingenting å by på før hvilen, og Tottenham skulle fortsette der de slapp etter pausen.

Andre omgang var bare fire minutter gammel da Harry Kane la på til 3–0 med pannebrasken etter et perfekt innlegg signert Serge Aurier.

Det var Kanes 175. scoring for Tottenham. Nå er han på tredjeplass over mestscorende Tottenham-spillere, men han har fremdeles et godt stykke opp til første- og annenplassen, hvor henholdsvis Jimmy Greaves (266 mål) og Bobby Smith (208 mål) troner.

MÅLMASKIN: Harry Kane. Foto: WILL OLIVER / EPA

– Jeg var veldig fornøyd i en time. Jeg var fornøyd med at vi spilte bra, fikk til det vi har jobbet med og snakket om, sier Mourinho til BT Sport etter kampen.

Deretter sier han at hans mange år med Premier League-erfaring kom laget til nytte:

– Vi hadde muligheten til å få 4–0 og drepe kampen, men vi er heldige at jeg har så mange års erfaring fra Premier League. Jeg sa til spillerne i pausen at selv om vi leder 3–0, vil kampen fortsatt være åpen i det 85. minutt.

Det var den også.

Imponerende debutstatistikk

Mourinho fikk noen skår i gleden mot slutten av oppgjøret. Ben Davies måtte forlate banen med skade rett etter at West Ham reduserte til 1–3 ved Michail Antonio.

Scoringen fungerte som en vitamininnsprøytning for The Hammers som hevet seg mot slutten, og seks minutter på overtid satte Angelo Ogbonna inn 2–3-reduseringen. Spurs maktet ikke å holde nullen i Mourinhos første kamp, og ble satt under voldsomt press på slutten.

Men det bryr nok hverken portugiseren, Tottenhams spillere eller supportere seg nevneverdig om i dag.

STERK START: José Mourinho kunne knytte neven og juble for tre scoringer og tre poeng i sin første kamp som Tottenham-sjef. Foto: DAVID KLEIN / X06540

De er tilbake på vinnersporet, og Mourinho, som bare har fått noen få dager sammen med sin nye spillergruppe, fikk de tre poengene han trengte i sin debut.

– Det viktigste var ikke å vinne 3- eller 4–0, eller det å spille fantastisk. Det viktigste var å vinne, uansett hvordan, oppsummerer han etter kampen.

De tre poengene gjør at Tottenham bykser fra 14.- til 6. plass på tabellen, og vinner sin første Premier League-kamp på bortebane siden 28. januar. Dermed er han i gang med å snu trenden.

Og Mourinhos imponerende statistikk lever videre. Ifølge statistikkleverandøren Opta har Mourinho bare tapt én debutkamp som manager – som Benfica-sjef for 19 år siden.

