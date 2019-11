TAPTE: Martin Ødegaard fortviler mens Real Madrid-spillerne feirer en scoring på Santiago Bernabéu. Foto: Heiko Junge

Real Madrids stjerneskudd hyller Ødegaard: – Vi er heldige som har ham

MADRID (VG) Denne sesongen har Federico Valverde (21) fått sitt store gjennombrudd i Real Madrid. Han har klokkertro på at kompisen Martin Ødegaard (20) snart får oppleve det samme.

Uruguayaneren, som er født samme år som nordmannen, er Ødegaards nærmeste venn i Real Madrid-troppen. Det gode forholdet mellom de to var ved flere anledninger tydelig på Santiago Bernabéu-gresset under lørdagens 3–1-kamp, der Valverde gikk seirende ut av «kompisduellen» takket være karrierens andre fulltreffer for storklubben.

De to Real Madrid-eide stortalentene spilte 12 kamper sammen for klubbens andrelag Castilla i 2016/17-sesongen, frem til drammenseren ble utlånt til Heerenveen. De utviklet et nært forhold og snakker fortsatt mye sammen – i påvente av en mulig gjenforening når Ødegaard returnerer fra låneoppholdet i San Sebastián.

Valverde stilte gladelig opp da VG stoppet ham i pressesonen og spurte om han ville si noen ord om sin norske venn, som leverte en solid, men ikke briljant prestasjon på stadionet der han for fire og et halvt år siden fikk Real Madrid-debuten som innbytter for Cristiano Ronaldo.

– Martin er en veldig god person. Han fortjener alltid det beste. Det er umulig ikke å heie på ham. Han er umulig å mislike, sier Valverde til VG med et smil.

Ødegaard satte også sitt preg på kampen ved å tvinge frem en kjempetabbe av Sergio Ramos:

– Som spiller viser han uke inn og uke ut hvor god han er: Målgivende pasninger, scoringer, og alt det andre han har å tilby. Vi spilte jo sammen i Castilla, det var tøffe kamper, men han hadde alltid den magien som skilte ham ut. Nå er jeg i Real Madrid, og jeg håper han også kommer, sier den uruguayanske midtbanespilleren, som har vært en del av Real Madrids førstelagstropp siden starten av 2018/19-sesongen.

– Er du imponert over utviklingen hans siden tiden dere hadde sammen i Castilla?

– Jeg er ikke overrasket, for jeg har hele tiden visst hva han kunne gjøre, og hvor langt han kunne nå. Han har en lang vei igjen. Det er en spiller som har en utrolig fremtid, og vi i Real Madrid er heldige som har ham på laget vårt.

– Hvordan er forholdet mellom dere nå?

– Vi snakker sammen og spøker gjennom sosiale medier. Jeg kommer ikke til å si hva vi snakker om, men vi snakker mye sammen og jeg ønsker ham all mulig suksess, sier Valverde.

2–1-målscoreren var den eneste Real Madrid-spilleren som kom ut i pressesonen etter seieren over Real Sociedad. Martin Ødegaard kom ikke ut og bortelagets presseapparat ga klar beskjed til de norske journalistene på stedet om at nordmannen ikke kom til å uttale seg annet enn til rettighetshaver TV 2, der han kalte opplevelsen av å være tilbake i Madrid for «spesiell».

Kampen ble preget av voldsomme pipekonserter fra egne fans mot Gareth Bale:

Zinédine Zidane, som roste Ødegaard før kampen, fikk igjen spørsmål om den utlånte 20-åringen på sin pressekonferanse etter kampslutt.

– Jeg synes det går bra. Han spilte veldig bra i dag. Siden starten av sesongen har han bidratt bra teknisk til laget sitt. Men i dag er han en Real Sociedad-spiller, sier Real Madrid-treneren.

Planen er at Ødegaard skal være utlånt til den baskiske klubben frem til sommeren 2021, men det er stadig større spekulasjoner i spansk presse om at Real Madrid angivelig ønsker å hente ham tilbake allerede førstkommende sommer.

