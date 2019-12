MØTES IGJEN: Pep Guardiola (t.h.) gikk seirende ut av første duell mot Ole Gunnar Solskjær. Foto: CARL RECINE / Reuters

Guardiola om Solskjær: – En eksepsjonell person

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) og Ole Gunnar Solskjær (46) har vært rivaler i samme by i snart et år, men Manchester City-manageren ønsker ikke å felle noen dom over hvordan nordmannen har gjort det.

Nå nettopp

– Bra, svarer Guardiola først, før han fortsetter:

– Jeg er ikke der for å vite hvordan han gjør det. Det er vanskelig for meg å bedømme kollegene mine. Jeg vet ikke hvordan de jobber. Det er ukomfortabelt for meg. Jeg synes han er en eksepsjonell person, men jeg vet ikke.

Guardiola og Solskjær møttes for første gang som managere i april, da Manchester City vant 2–0 på Old Trafford og tok et nytt steg mot forrige sesongs ligatittel.

Lørdag møtes de igjen, denne gang på Etihad Stadium, med City på tredjeplass i Premier League og United på sjetteplass, elleve poeng bak.

Saken oppdateres!

Publisert: 06.12.19 kl. 14:49

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 15 14 1 0 37 – 14 23 43 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 15 10 2 3 43 – 17 26 32 4 Chelsea 15 9 2 4 30 – 21 9 29 5 Wolverhampton Wanderers 15 5 8 2 21 – 17 4 23 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om