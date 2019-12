Solskjærs United triumferte i Manchester-derbyet

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Manchester United 1–2) Uken begynte med spekulasjoner om fremtiden hans. Men i løpet av tre døgn har Ole Gunnar Solskjær (46) utmanøvrert to av verdens mest berømte managere.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble José Mourinhos Tottenham slått 2–1 på Old Trafford. Likevel var det få som levnet Manchester United en sjanse i lørdagens derby mot Pep Guardiolas City. Men også de regjerende seriemesterne måtte bukke under for den heseblesende kontringsfotballen til Solskjærs lag.

Den norske manageren takket Guardiola for kampen, tok alle City-spillerne i hånden og feiret deretter foran bortefansen. På vei ut av stadion hevet han knyttneven opp mot en applauderende tilskuer: Sir Alex Ferguson.

I løpet av den første halvtimen sjokkerte United storfavorittene. Daniel James, Jesse Lingard og Anthony Martial testet City-keeper Ederson tidlig og ga hjemmefansen en smakebit på hva de hadde i emne.

les også Forvandlingen under Solskjær hylles

Like etter at 20 minutter var passert driblet Rashford seg inn i City-boksen, der en klønete Bernardo Silva satte ut foten og felte ham. Dommeren lot spillet fortsette, men VAR gikk tilbake til situasjonen og dømte en logisk straffe.

OLE GUNNAR-GLIS: Ole Gunnar Solskjær hilser på Pep Guardiola før kampen på Etihad Stadium. Han kunne også smile etter kampslutt. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Fra elleve meter ble Ederson sendt feil vei av Rashford, som noterte seg for sesongens tiende seriemål. I minuttene som fulgte var han nær både sitt andre og tredje for dagen, først ved å bomme på en avslutning alene med keeper, så ved å treffe tverrliggeren med et langskudd.

City var rystet. Pep Guardiola var rasende. Og han hadde mer motgang i vente.

les også Solskjær: – Ser jeg ut som jeg vil bruke hundrevis av millioner?

Etter flotte kombinasjoner med James fikk Martial kranglet seg innover i 16-meteren, forbi passive City-forsvarere, og avsluttet med en markkryper ved nærmeste stolpe. Ederson kastet seg ned, men klarte ikke å hindre kveldens andre baklengsmål før halvtimen var spilt.

«Ole, Ole, Ole»- og «You are my Solskjær»-sangene fra borteseksjonen på tribunen overdøvet det lyseblå havet på Etihad Stadium.

– Jeg kan ikke tro dette. Kan ikke huske noe lag rive City i stykker på denne måten, skrev BBC-journalist Simon Stone på Twitter.

Son-målet du bare må få med deg denne helgen:

Etter den første drømmehalvtimen handlet det om å ri den første omgangen i land for Solskjærs menn. Det klarte de – med nød og neppe. Gabriel Jesus fikk en kjempesjanse, men stupheadet utenfor, før VAR tok en titt på en mulig hans av en skliende Fred. Konklusjon: Ikke straffe – til store protester fra hjemmelagets spillere, fans og støtteapparat.

Andre omgang fortsatte i samme spor som den første avsluttet i: City med et stort overtak, United med mer eller mindre hele laget bak ballen. Det skulle bli en lang omgang for gjestene.

Men reduseringen fra City lot vente på seg. Etter å ha presset og presset fikk de til slutt hull på byllen fem minutter før slutt, da innbytter Nicolas Otamendi steg til værs og stanget inn en corner fra Riyad Mahrez.

Nervene var dermed i høyspenn for Solskjær i sluttminuttene. Han byttet inn midtstopper Axel Tuanzebe for den offensive midtbanespilleren Lingard. David de Gea holdt utligningen unna med en mesterlig redning etter et Mahrez-skudd. Dommeren la til fem minutter. United holdt distansen.

Publisert: 07.12.19 kl. 20:23 Oppdatert: 07.12.19 kl. 20:37

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 16 15 1 0 40 – 14 26 46 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om