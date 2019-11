JERNKVINNEN: Lillestrøm-kaptein Ingrid Moe Wold er i gang med dagens andre økt på trimrommet i Skedsmohallen to dager før cupfinalen mot Vålerenga. Foto: Jostein Magnussen

Gullgrossisten cupfinale-klar: Har aldri gruet seg til trening eller kamp

LILLESTRØM (VG) Det er én grunn til at «evighetsmaskinen» Ingrid Moe Wold (29) har holdt det gående i ti sesonger på toppnivå i norsk kvinnefotball.

– Den dagen jeg ikke gleder meg til trening eller kamp, da bør man gjøre en vurdering om man skal slutte med fotball. Det har faktisk aldri skjedd, sier Moe Wold til VG.

Lillestrøm-kapteinen er også blitt en gullgrossist, og før cupfinalen mot Vålerenga er 29-åringen den mest meritterte spilleren i Telenor Arena med syv seriemesterskap og fire cuptriumfer - den femte kan komme på lørdag ettermiddag.

– Jeg er fortsatt like «sulten». Det er dette man trener og spiller for, de store kampene hvor man kan vinne noe.

Der er landslagsbacken inne på noe vesentlig. LSK har vunnet serien seks år på rad og går for den femte NM-tittelen siden 2014. De er å regne med hvert eneste år.

– Det er der vi har vært veldig flinke. Vi tenker ikke på at vi skal gjenskape ting, vi fortsetter å utvikle oss. Det har vært fokus i alle de årene jeg har vært i Lillestrøm. Vi skulle kanskje ha blitt tilført ytterligere midler for å utvikle oss, men vi har mye i spillet som vi kan jobbe med. Hege (Riise) og trenerne tenker jo utvikling hele tiden, så det er vi vant med her i Lillestrøm.

Etter LSK-debuten i april 2010 og godt over 200 seriekamper for «Birdsa», har Moe Wold sett flere av lagkameratene forsvinne til proffspill i utlandet. 29-åringen er fortsatt i LSK-hallen og i vektrommet under Skedsmohallen.

– Det har dukket opp noen tilbud underveis, men det har fristet mer å være her i LSK. Det er jo et tegn på at jeg trives veldig godt her, at jeg synes opplegget er bra. Treningene er slik at jeg føler jeg fortsetter å utvikle meg. Så har jeg vært så heldig å få være med på hele denne reisen hvor vi har vunnet titler og opplevd kvartfinale i Champions League. Jeg føler meg ekstremt heldig som har fått lov å være med på alle disse årene.

– Du er 29 år nå, har du gitt opp proffdrømmen?

- Nei, det vil være dumt å gi opp den. Det er en «trigger» som kan ligge der, og det er fortsatt en drøm. Det er jo noen spillere ute i Europa som er rundt 30 år, så forhåpentligvis er det ikke negativt å være det.

Jobber som fysioterapeut

Enn så lenge kombinerer hun fotballen med jobben som fysioterapeut. Ingrid Moe Wold har sitt eget firma og jobber som fysio i snitt tre-fire dager i uken.

– I en ideell verden hadde jeg vært mest på gresset og hjemme i sofaen for å restituere etter trening, men kombinasjonen er tvingende nødvendig. Sånn er det. Jeg styrer mye av hverdagen min selv med fysioterapien, og det gjør det enklere å kombinere. Der er jeg veldig heldig.

Trenger Hege Riise føler seg også heldig som har kontinuitetsbæreren Moe Wold på sitt LSK-lag.

– En pådriver

– Ingrid er den som er pådriver på hver eneste trening. Hun lar ikke noen slippe unna, men så er hun den første til å gi ros i etterkant. Hun setter standarden for dette laget og det har hun gjort over flere år, sier Riise.

Den mestvinnende kvinnelige spilleren i Norge, Emilie Haavi, er langtidsskadd men får likevel en ny tittel om LSK slår Vålerenga på lørdag. Haavi har vunnet ni seriemesterskap og er cupmester syv ganger.

– Det skal bli hardt å tangere den rekorden. Kjenner jeg Emilie rett så skal hun ha noen flere titler før hun gir seg, sier Ingrid Moe Wold.

LSK-kapteinen scoret to mål i Toppserien denne sesongen. Her har du de som er nominert til «Årets mål»:

Publisert: 23.11.19 kl. 12:02

