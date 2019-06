SKUFFET: Martin Ødegaard måtte trøstes av Sander Berge etter at tre poeng glapp mot Romania. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Rekdal om Norges svikt: - Vi mangler karakter

(Norge-Romania 2–2) Ekspertene etterlyser mer kynisme og karakter fra det norske landslaget, etter en ny kollaps i EM-kvalifiseringen.

Igjen rotet Norge vekk en to måls ledelse mot slutten av en EM-kvalifiseringskamp, også denne gangen på hjemmebane. Kjetil Rekdal fulgte oppgjøret på VGTV. Han reagerte sterkt da det igjen sviktet på tampen av kampen, som det gjorde mot Sverige i mars.

– Det er så dårlig gjennomført på slutten. Vi må kunne spille bedre enn dette taktisk. Vi blir spilt tvers igjennom. Det er bare tragisk og trist. Vi har kastet bort to seirer på hjemmebane nå, sa Rekdal.

Dagen derpå får han støtte av tidligere landslagsprofil, og nåværende TV2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Vi spilte feil. På slutten av kampen må man holde hodet kaldt. Men vi blir litt passive og tar et steg tilbake, i stedet for et steg fram, i mange situasjoner, sier Thorstvedt.

Vil ha mer kynisme

Rekdal utdypet sin kritikk i gårsdagens sending på VGTV.

– Vi mangler litt faenskap. Vi mangler karakter og kynisme. Du ser ikke den «nå må vi spille litt skittent i 20 minutter». Det irriterer meg litt i norsk fotball om dagen. Resultatfokus er for lite. Det blir snakket om prosesser og utvikling, men det handler om konkurranse og å vinne. Jeg savner den enorme viljen til å vinne, sa Rekdal.

Heller ikke NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg, som kommenterte oppgjøret for rikskringkasteren, var særlig imponert over det Norge viste det siste kvarteret.

– På dette nivået her nytter det ikke å være snille. Mot slutten manglet de press, og ble veldig dype. Det må være spesielt vanskelig for Lagerbäck. Dette er det motsatte av det han står for. Hans DNA er forsvarspill, sier Skjønsberg.

Kan ha forsterket problemet

Norge ledet 2–0 da det gjenstod et drøyt kvarter av oppgjøret mot Romania, før det raknet igjen. Et minutt på overtid utlignet bortelaget, og sikret poengdeling på Ullevaal Stadion.

I pressesonen etter kampen fortalte flere spillere at de hadde brukt mye tid på å analysere landslagets forrige kamp mot Sverige, som endte på nesten samme vis. Skjønsberg mener det kan ha forsterket Norges problem.

– Det sniker seg inn en viss usikkerhet. Det kan forsterkes av at de snakket for mye om det før kampen. Det som er faren nå, er at dette problemet setter seg i laget, sier Skjønsberg.

Nå venter Færøyene, et lag Norge på papiret skal slå. Thorstvedt mener det er fordel Norge å få en slik kamp, etter to smeller på rad.

– Det er en gave fra oven. Nå må de sikre inn en seier, konkluderer Thorstvedt.

Publisert: 08.06.19 kl. 11:58