Stabæk-profilene Børkeeiet og Vetlesen har fått kyssesyken

Hugo Vetlesen (19) og Tobias Børkeeiet (20) har begge fått påvist kyssesyken. Nå er Stabæk-spillerne ute på ubestemt tid.

– 95 prosent av voksne mennesker har hatt kyssesyken uten å være klar over det. Det er en virusinfeksjon. Veldig få blir dårlige. Det er dråpesmitte. Vi får ikke svaret på hvorfor de har fått det, men de har fått påvist positive prøver, sier Stabæk-lege Arne Røde til VG.

Han forteller at de ikke kan fastslå hvor lenge Børkeeiet og Vetlesen har hatt viruset i kroppene deres.

– Dette er ferskt. Siden det er to unge lovende fotballspillere, blir det mye hausing rundt dette. Men det er veldig vanlig for denne aldersgruppen, sier Røde, som uttaler seg på vegne av klubb og spillere.

Attraktive

Beskjeden kommer på et dårlig tidspunkt for alle parter.

Mens bæringene ligger nest sist i Eliteserien og kjemper for å overleve i divisjonen, har de to unge bærebjelkene begge tiltrukket seg interesse fra andre klubber.

VG har det siste halve året flere ganger omtalt bud på Børkeeiet. Midtbanespilleren har blitt fulgt av blant andre Ajax og PSV, samt Serie A- og Bundesliga-klubber. I vinter sa Stabæk nei til et bud på over 10 millioner kroner fra danske Brøndby, ifølge VGs kilder.

Nå er 20-åringen ute på ubestemt tid, etter å ha fått påvist kyssesyken, også kalt mononukleose.

HAR BLITT SYK: Hugo Vetlesen er her i aksjon mot Viking i Stavanger tidligere i sesongen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Spilte U20-VM

Til tross for sin unge alder, har Vetlesen allerede spilt 58 eliteseriekamper for Stabæk. Under U20-VM i Polen, hvor Norge røk ut etter gruppespillet, var både Vetlesen og Børkeeiet sentrale for det norske landslaget.

Ingen av dem kom imidlertid opp på det høye nivået tilskuere av Eliteserien er vant med å se dem på.

VG var onsdag i kontakt med Vetlesen. Han bekreftet da at han var syk, men henviste til klubben for uttalelser.

Smell for Stabæk

Nå må Stabæk klare seg uten de to sentrale midtbanespillerne på ubestemt tid.

– Det er mange forskjellige grader. Begge er i god form. Vi holder dem borte fra trening til de er klare. Dette er udramatisk. De skal få slippe å uttale seg til pressen, sier Røde og fortsetter:

– I gamle dager var det mer snakk om at de var satt ut av trening. Hvis leveren ikke blir infisert, kan de være tilbake i trening om en uke eller to. Noen får ikke leverprøvestigning. Da vil de i tilfelle kunne begynne å trene relativt kjapt. Nå skal de få lov til å ta det helt med ro, så tar vi nye blodprøver i slutten av denne uken. Det er ingen aktiv behandling på denne sykdommen.

