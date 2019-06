FIFA-TOPPER: FIFA-president Gianni Infantino til venstre sammen med Ahmad Ahmad til høyre. Foto: Abdeljalil Bounhar / TT NYHETSBYRÅN

AFP: FIFAs visepresident Ahmad blir avhørt i Paris

I en uttalelse sier FIFA at visepresident Ahmad Ahmad blir avhørt av franske myndigheter. Og det én dag før starten på kvinnenes VM.

– Ahmad blir avhørt av franske myndigheter i forhold til anklager relatert til hans mandat som president av den afrikanske fotballkonføderasjonen (CAF), sier FIFA i en uttalelse.

Ahmad har i vår blitt anklaget for omfattende korrupsjon av en tidligere kollega i det afrikanske fotballforbundet.

Ifølge personen, som fikk sparken av Ahmad i forkant av anklagene, skal fotballederen ha beordret ham til å sette inn 20.000 dollar på kontoene til flere nasjonale fotballforbund i Afrika.

Ahmads støttespillere mener derimot at disse transaksjonene er helt transparente og ærlige, har Insideworldfootball.com tidligere skrevet.

Arrestasjonen finner sted bare ett døgn etter åpningstalen til Gianni Infantino på FIFA-kongressen i Paris. Budskapet til FIFA-presidenten var tydelig: Tiden med korrupsjon skulle være over.

Infantino sa blant annet at den mektige organisasjonen har gått fra å være “giftig, nesten kriminell, til hva den skal være”.

- Det er bare takket være dere at vi har evnet å forandre FIFA til nye FIFA, en organisasjon som er synonym med troverdighet, tillit, integritet, likhet, menneskerettigheter, sosialt engasjement, modernitet, profesjonalitet og likhet” sa han til representanter fra 211 medlemsland i salen.

Tjener millioner

VG har tidligere skrevet om luksuslivet FIFA ikke vil vise deg i forbindelse med Football Leaks. Her kom det frem at av de 36 medlemmene i FIFA-styret får 30 av dem en årlig kompensasjon på drøyt to millioner kroner for å sitte i styret. De siste seks får 2,44 millioner for det samme vervet.

For den summen må de delta på tre møter i året.

FIFA-styret, gjerne kalt FIFA Council, får for disse møtene en samlet kompensasjon på 74,6 millioner kroner. Hvert eneste år.

Med andre ord får Ahmad Ahmad 2,44 millioner kroner i året for å delta på tre møter som visepresident.

Publisert: 06.06.19 kl. 15:11 Oppdatert: 06.06.19 kl. 15:43