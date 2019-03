Salah tok ferie for å finne målformen

Fant Mohamed Salah formen på strandferie - mens mange andre var opptatt med landskamper? Jürgen Klopp og Liverpool-fansen håper. For nå har egypteren syv målløse kamper.

Nå nettopp







Se våre tips her!

En fornøyd Salah har lagt ut bilder fra ferie på langt varmere breddegrader enn de britiske øyer. Etter som Egypt er vertsnasjon til Afrika-mesterskapet, slapp Salah å stille til samlingen i landslagspausen.

Salah står nå bokført med 17 ligamål - mot 28 på samme tidspunkt i fjor. Det er imidlertid de siste par månedene måltørken har kommet. Syv strake uten nettkjenning.

Onsdag kan du vinne vanvittige 56 millioner kroner i Vikinglotto. Husk å spille gjennom Tipster!

– Han har spilt nesten alle matcher både i klubb og på landslag, så det var virkelig viktig at fikk en pause, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Nå får han ei uke på plass på trening for å forberede seg på resten av sesongen. Jeg pratet med ham, og virket veldig avslappet og i godt humør. Nå er det bare å kjøre på.

Mohamed Salah scoret 44 mål i sin første sesong på Anfield, 32 av dem i ligaen.

Igjen er det spekulasjoner om han skal bort fra Liverpool. Juventus er klubben som stadig blir nevnt. Salah har et godt navn i Italia etter sine 43 mål på 109 kamper totalt for Fiorentina og AS Roma.

Liverpool har ikke et altfor vanskelig program foran seg de neste ukene:

* Liga mot Tottenham (hjemme).

* Liga mot Southampton (borte).

* Champions League mot Porto (hjemme).

* Liga mot Chelsea (hjemme).

* Champions League mot Porto (borte).

* Liga mot Cardiff (borte).

* Liga mot Huddersfield (hjemme).

Liverpool ligger to poeng foran Manchester City på tabellen - men har en kamp mer spilt.

VGs tips: Hjemmeseier

Vi nærmer oss for alvor sesongens oppløpsside. Nå handler det bare om å vinne. Vakker fotball er noe mer sekundært, og kanskje særlig for Liverpool. Laget jakter på sitt første ligatrofé siden 1990.

Liverpool har til gode å tape en ligakamp hjemme siden 23.april i 2017. Så langt i inneværende sesong er statistikken imponerende: 13–2–0 og 44–9 i målforskjell.

Nå er Tottenham Premier Leagues nest beste bortelag med 11–0–5-flyt. Og en kamppause på tre uker kan ha gjort laget godt på denne tiden av sesongen. Men de sliter ofte på Anfield. Og de tre siste bortekampene i vår har alle endt med tap. Skadefravær på Aurier (f), Dier (mb) og Winks (mb) er ikke oppløftende.

Vi tror Liverpool har det som skal til for å skaffe seg tre nødvendige poeng i gullkampen. Hjemmeoddsen er 1,55, spillestopp er kl. 17.25 på søndag og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.

Publisert: 31.03.19 kl. 12:14

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.