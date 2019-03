HELTEN: Matthias Vilhjalmsson scoret to ganger for Vålerenga. det holdt til seier i premieren. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Den perfekte starten for «Matti» og VIF: – Magisk

VALLE (VG) (Vålerenga-Mjøndalen 2–0) Mange trodde han var skadet, men sannheten var at han bare ikke fikk tillit av RBK-trener Rini Coolen i fjor høst. Mot Mjøndalen viste Matthias Vilhjalmsson (30) hvorfor han var så ønsket til Vålerenga av Ronny Deila.

To mål mot Mjøndalen, og kritikken om «gammel og skadet» forsvinner raskt for Matthias Vilhjalmsson og Vålerenga. Han viste hvor viktig han er på dette, ganske, unge VIF-laget, med sin rutine - og målteft.

– Magisk. Vi spiller god fotball og vinner fortjent. Deilig, sier en meget fornøyd islending til Eurosport.

Da Matthias Viljalmsson satte inn 1–0 etter 19 minutter, var det etter omgangens vakreste angrep. Midtstopper Johan Lædre Bjørdal crosset til Samuel Adekugbe, som fant Bård Finne - som fant Vilhjalmsson. Bang, med venstre, 1–0 Vålerenga.

Den perfekte starten for islendingen i blå drakt. Og enda mer perfekt for Ronny Deila : Han fikk se signeringen sin akkurat som han ønsket seg: Direkte, tøff, god i lufta - og med et tungt skudd.

Hele åtte målsjanser skapte hjemmelaget før pause. Det er mye på en omgang. I en periode virket det som Mjøndalen ikke hadde midtbane, i beste fall var de som en hullete ost. I tillegg var ikke MIFs nye høyreback, Akeem Latifu, «på» i det hele tatt. Gang etter gang kom VIF-backen Adekugbe seg fri på venstresiden. Til slutt ble det altså scoring.

Og hadde det ikke vært for Mjøndalens nye keeper, RBK-junioren Julian Faye Lund, så ville resultatet vært mye styggere for de brune og nyopprykkede, før pause.

– Det var fin start, sier han.

Mjøndalen hadde lite å komme med, men det tok seg opp litt de siste 10 minuttene. Tonny Brochmann var livlig, og med litt mer presisjon kunne Fredrik Brustad utlignet etter en halvtime.

2–0 kom etter 69 minutter, og avgjorde kampen. Det så ut som et innøvd frispark: Bård Finne, hardt langs bakken, mot en møtende Matthias Vilhjalmsson - som egentlig ikke traff skikkelig. Men det ble til et vakkert mål: Islendingen skjøt i bakken - og ballen dalte over en forbauset MIF-keeper, Julian Faye Lund og endte i krysset bak ham.

– Jeg scoret med leggskinnet, sier Vilhjalmsson.

– En kjempestart, mener Ronny Deila.

– Dette kommer vi til å gjenskape. I år har vi et lag som kan underholde, mener Vålerenga-treneren.

Mjøndalen var nærmest redusering etter 85 minutter, men Adam Larsen Kwarasey reddet forsøket til Sondre Liseth. Dermed fikk VIF og Matthias Vilhjalmsson den perfekte starten på sesongen, tre poeng, to scoringer, ingen baklengs - og 14 skapte målsjanser.

– Vi har kontroll selv om de får noen sjanser, mener Larsen Kwarasey.

MIF-trener Vegard Hansen fikk noe å tenke på, det er det ingen tvil om.

– Vi møtte et lag som er bedre enn oss, sier han og legger til at det er «synd vi ikke scoret».

– Men vi gjorde et ærlig forsøk, mener Vegard Hansen.

Publisert: 30.03.19 kl. 19:51 Oppdatert: 30.03.19 kl. 20:12