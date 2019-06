Jesper Mathisen: – Katastrofe for Vålerenga

TV 2-ekspert Jesper Mathisen fastslår at Vålerengas cup-tap mot Bærum er «katatrofe» og at Strømsgodset er i «dyp krise» etter tapet mot Fram.

Både Bærum og Fram er nivå tre-lag. De slo altså ut Vålerenga og Strømsgodset i cupens tredje runde. Også Sarpsborg, Lillestrøm og Molde ble slått ut av NM onsdag.

– Jeg trodde en del skulle få trøbbel, men ikke at så mange skulle ryke ut. Det er spesielt imponerende å se Bærum og Fram. Det er fort gjort å snakke ned Eliteserie-lagene, men man må rose de lagene som gjorde helt enorme bragder, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til VG.

Fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, er ikke sjokkert at nettopp Vålerenga, Strømsgodset, Lillestrøm og Sarpsborg ble slått ut.

– Eliteserielagene som ryker ut, er ikke i god form. Det er ikke noe sjokk at de ryker. Ja, de møter dårlige lag, men de kan slippe ned skuldrene. Det kan ikke Eliteserie-klubbene, forteller Jonsson til VG.

– Mest alarmerende for Sarpsborg og Vålerenga

Jesper Mathisen hyller spesielt Bærum, som lå under 2–0, snudde til 4–2 og etter hvert til 5–3 mot Vålerenga. Likevel er han klar på at dette ikke er godt nok for prosjekt Deila og Vålerenga som har en ambisjon om medalje i årets sesong. Nå er altså Oslo-klubben ute av cupen, og ligger på 7. plass i Eliteserien.

– Dette var katastrofe for Vålerenga. Ambisjonen er å kjempe i toppen i Eliteserien, og så får de den stygge smellen her. De kunne hatt en gyllen mulighet til å vinne noe. Prosjekt Deila ser ikke ut til å komme seg inn på rett kurs i 2019 heller.

Jonsson deler tankene til Mathisen.

– Dette er et stikk i siden for Deila i det som er en slags skjebne-sesong for ham. Det hadde kanskje vært greit nok om de gjorde det ok i serien og vant cupen og fått Europa der, men nå er jo den muligheten ute, sier han.

Deila var selv svært misfornøyd etter cup-exiten.

– Når vi slipper inn tre mål på dødball, blir det trøbbel. Det ser ut som at vi er elleve høns som flyr i hver vår retning – istedenfor at noen samler hønene og har noen haner utpå der som sier «hei, sånn skal vi være». Da får et godt Bærum-lag enda flere muligheter, sa Vålerenga-treneren til TV 2.

En som derimot kunne glise bredt etter kampslutt er Bærum-trener Jan Derek Sørensen. Han var en svært fornøyd mann da VG pratet med ham etter kampslutt.

3. runde: Bærum-Vålerenga 5–3. Sogndal-Brann 1–2. Tromsdalen-Sarpsborg 1–0. Fram-Strømsgodset 2–1. Strømmen-Lillestrøm 1–0. Sandefjord-Odd 2–4 (etter straffer). Ull/Kisa-Rosenborg 1–2 (e.e.o.). Sandnes Ulf-Viking 1–2. Nest-Sotra-KFUM 0–4. Grorud-Mjøndalen 0–1. Bryne-Haugesund 2–6. Levanger - Kristiansund 1–3. Aalesund-Molde 4–0. Vis mer vg-expand-down

– Det er jo lenge siden jeg har vært på sånt. Det var litt tilbake til tiden jeg spilte, litt samme følelse. Men nå kjenner jeg mest på at jeg er glad på guttas vegne, sier Bærum-trener Jan Derek Sørensen.

– Det er en skrell, og et overraskende resultat. Men det behøver ikke fortelle så mye om nivået. Det er ikke unikt for Norge at topplag ryker i cupen, fortsetter Sørensen, som selv var innom Vålerenga i sin innholdsrike spillerkarriere.

Tap for bunnlag i 1. divisjon og dårlig søknad for trenerjobb

Sarpsborg tapte mot OBOS-ligaens bunnlag Tromsdalen. Laget fra Troms har slitt enormt i OBOS-ligaen og ligger klart sist på tabellen uten en eneste seier på elleve kamper.

– Tromsdalen har vært katastrofe i OBOS-ligaen, men måten de står opp på og vinner på, er imponerende. Sarpsborg er ikke i så god form, men stallen er veldig god. Det vitner om en sterk moral i Tromsdalen. Jeg trodde Sarpsborg skulle rulle over Tromsdalen, men der tok jeg feil. Jeg trodde Sarpsborg var litt på gang, men de har vært svake over lang, lang tid, sier en overrasket Mathisen.

Begge ekspertene er enig i at Strømsgodset når ser ut til å være i en svært mørk situasjon. Foruten dårlige prestasjoner på banen har de også brukt tid på å finne en ny trener.

– Godset må få på plass en trener så fort som mulig. En trener med trøkk nok i seg og en som tørr å ta grep. De har null samhandling, hverken offensivt eller defensivt, mener TV 2-ekspert Mathisen.

Jonsson mener onsdagens tap kan gjøre muligheten for Wibe Lund som fast trener i Strømsgodset nå kan være minimale.

– Spillergruppen ville ha Wibe Lund, og jeg tror om de hadde vunnet de siste hadde ham fått det. Jeg tror dette kan være det som bikker et annet alternativ, forteller Eurosports fotballekspert.

Han mener at Strømsgodset ikke så gode ut i det hele tatt mot Fram, og tapte fullt fortjent mot laget som ligger på 4. plass i 2. divisjon.

– De ryker mot et 2. divisjonslag som virker minst like godt trente som Godset. Jeg er rett og slett ikke sjokkert over dette utfallet.

Publisert: 19.06.19 kl. 21:49