Patrick Berg (21) starter mot Viking

STAVANGER (VG) Et drøyt døgn etter onkel Arild Bergs (43) bortgang, har talentfulle Patrick bestemt seg for å spille for Bodø/Glimt mot Viking.

Familien Berg, Glimt-leiren og Fotball-Norge for øvrig mottok lørdag den triste beskjeden om at Arild Berg var gått bort. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren ble 43 år gammel.

Litt over et døgn senere er nevø Patrick på plass i Stavanger. Her vil den 21 år gamle midtbanespilleren ikle seg den gule Glimt-trøya, akkurat som onkelen har gjort før ham, og spille mot Viking.

VG får opplyst av trener Kjetil Knutsen at Berg ikke vil uttale seg til mediene hverken før eller etter kampen.

HAR GÅTT BORT: Lørdag ble det kjent at Arild Berg var død. Foto: Bjørn-Armand Vagle

– Vi vinner for Arild

Talsmann for Bodø/Glimts mange supportere, Erik Baalmann, forteller om en helt spesiell stemning i timene som har gått etter den triste beskjeden.

Nå er fansen samstemte om at kampen mot Viking spilles for Arild Berg og hans minne:

– Det som har vært tonen på Glimt-forum, er at vi vinner for Arild. Det er en fin måte å hedre ham på, å spille en god kamp. Vi er i sjokk enda, så det vil ta tid, forteller Baalmann til VG.

KLAR TIL KAMP: Patrick Berg spiller mot Viking. Her i match mot Strømsgodset. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vil markere

Det er ventet at Arild Bergs bortgang vil bli markert i forbindelse med kampen i Stavanger.

Aller mest spesielt blir det trolig for Patrick Berg.

Han starter sammen med disse spillerne:

Friedrich – Dahl Reitan, Moe, Lode, Bjørkan – Konradsen, Berg, Saltnes – Evjen, Herrem, Layouni.

– Arild var jo onkelen til Patrick. Vi har sentrale spillere som er i nær slekt her, sier Baalmann, som opplyser at de vil kjøre en stor markering for Arild Berg neste hjemmekamp.

