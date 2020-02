OPPRYKK: Damion Lowe feirer Start-opprykket etter at Start slo Lillestrøm på bortemål i kvaliken. Innfelt er boten gitt til en Start-supporter. Foto: NTB SCANPIX (Innfelt: PRIVAT)

Sterke reaksjoner etter banestorming-bøter: – Helt hinsides

Flere supportere er ilagt bot på rundt 13.000 kroner i kjølvannet av Starts opprykkskamp mot Lillestrøm. Norsk Supporterallianse reagerer kraftig på beløpet, mens politiet sier det er et bevisst valg.

Nå nettopp

– Vi i NSA (supporteralliansen) reagerer på boten og spesielt på beløpet. Det er helt hinsides. Her har du et overivrig politi med for mye negativt fokus som skaper en unødvendig konflikt. Dette er unødvendig bruk av makt, og det hele kunne ha blitt løst på en mye enklere måte, sier talsmann i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, til VG, på vegne av et samlet styre.

– Det er ikke noe vits i å bøtelegge på noe slikt. De kunne heller ha geleidet ham inn på tribunen igjen. For å sette det på spissen: det er hårreisende at det er billigere å bære kniv ulovlig enn å feire mål i fotball.

Flere bøter i samme størrelsesorden

Boten Moldestad sikter til, er den som ble gitt en Start-supporter i kjølvannet opprykkskampen mellom Lillestrøm og Start. Bildet av den er delt på Twitter-kontoen til Start-grupperingen Gyldenløves:

VG har vært i kontakt med Gyldenløves, som har informert om at vedkommende som har mottatt boten, ikke ønsker å stå frem med navn eller bilde. Den bøtelagte hevder at han i euforien som oppsto etter 3-4-scoringen, kom seg over bommen ved hjørneflagget og rett i garnet til to vektere, og at han uten motstand ble geleidet vekk.

Fædrelandsvennen omtalte bot-satsen først.

Overfor VG bekrefter politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss i Øst politidistrikt at de har utstedt flere forelegg på lignende summer etter den heseblesende opprykkskampen mellom Lillestrøm og Start. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Moldestad.

Selve kampen kan du gjenoppleve her:

13.000-kronersboten begrunnes med at vedkommende har brutt straffelovens paragraf 181, første ledd, som blant annet sier at den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og orden, kan bli straffet med bot eller inntil seks måneders fengsel.

Videre heter det i forelegget at han hoppet «over gjerdet og tok seg inn på indre bane for å storme banen. To vektere måtte ta kontroll på ham og føre han ut av banen». Om forelegget ikke godtas, vil det i retten bli lagt ned påstand om at boten blir på 15.600 kroner.

– Hvis politiet er usikre på hvordan de skal håndtere fotballsupportere ved neste anledning, er vi i NSA veldig interessert i å bistå så de vet hvordan de skal opptre, sier Moldestad.

Supporterleder: – Svekker tilliten

Han får støtte av en tidligere talsmann i NSA, nå leder av Stabæk support, Bjørnar Posse Sandboe. Han er svært aktiv i supportermiljøet og var supporternes ansikt utad da han stilte til Debatten på NRK i pyrodiskusjonen som raste mot slutten av forrige sesong.

Da han så tweeten til Gyldenløves, fulgte han opp med denne meldingen:

TALSPERSON FOR NSA: Gjert Moldestad, her fra 2018. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Overfor VG sier Sandboe at han har lagt denne saken fra rbnett i 2018 til grunn for sine satser. Samme år omtalte NRK at en person fikk sin bot for å ha oppbevart en kniv i hanskerommet oppjustert fra 8000,- til 9600,- da han tok saken til retten.

– For at man skal respektere et regelverk, må man også ha en viss forståelse for hvorfor regelverket er der og hvorfor straffene er slik de er. Dersom du blir fortalt at du skal straffes hardere enn en som bærer kniv på offentlig sted, stemmer ikke dette med rettsoppfatningen din – og det svekker tilliten din til alt annet politiet forteller deg, sier Sandboe til VG.

– Politiet bør ta en solid runde med seg selv og vurdere om de bøtene de deler ut står i forhold til overtredelsen. Det bør ikke være så straffbart å la glede ta overhånd eller forsere et gjerde. Dette er glade folk som har et fantastisk øyeblikk, før de går tilbake på jobb og bidrar i samfunnet som alle andre, legger han til.

Politiet: – Behov for å ilegge merkbare reaksjoner

Politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss ønsker ikke kommentere forelegget som har spredt seg over sosiale medier, men han bekrefter overfor VG at Øst politidistrikt har utstedt flere forelegg på lignende summer etter denne kampen.

– Politiet ser en vekst i straffbare handlinger under fotballkamper. Dette gir et behov for å ilegge merkbare reaksjoner overfor dem som er involvert. Høye forelegg, og summen som er i dette forelegget, er effektivt virkemiddel, sier politiadvokaten.

– Hva slags hendelser har dere sett vekst i?

– Det er flere ting, og den bestemmelsen i loven omfatter ganske mye. Det er ikke bare voldshendelser som kan falle under ordensforstyrrelse, men også aggressiv oppførsel under fotballkamper, der barn og andre er til stede, faller inn under denne bestemmelsen, påpeker Steenfeldt-Foss.

Klokkeslettet i forelegget (20.30) tyder på at det stammer fra jubelscenene da Start-spissen Martin Ramsland scoret sitt avgjørende tredjemål på Åråsen ni minutter før slutt. Det sendte Start til Eliteserien på bortemål etter et av de mest ekstreme kvalikdramaene norsk fotball har sett.

Publisert: 07.02.20 kl. 19:48

