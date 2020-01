GAMLE KJENNINGER: Kjetil Rekdal (t.v.) som VIF-trener og Dag-Eilev Fagermo som Odd-trener. Her takker de for kampen som endte 2–2 i 2014. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Rekdal om Fagermo-ansettelsen: – Har troen helt til det motsatte er bevist

Han er den siste treneren som har ledet Vålerenga til ligagull. Nå tror Kjetil Rekdal (51) at osloklubben går en spennende tid i møte – samtidig som han ikke utelukker seg selv som den neste Odd-treneren.

– Det er spennende, konstaterer Rekdal kjapt overfor VG.

Han snakker om ansettelsen av Dag-Eilev Fagermo (53), som etter 12 år i Odd nå har tatt på seg treneransvaret i Vålerenga.

– Men det blir også krevende for alle parter, tipper jeg. Vålerenga har bestemt seg for en brutal kurs innad og utad, med et veldig fokus på egenutviklede spillere. Det er et møysommelig arbeid som blir spennende å følge, men Dag-Eilev Fagermo har lang erfaring med dette, sier Rekdal.

Han tror imidlertid tilværelsen for Fagermo blir en helt annen enn den han er vant til fra Skien, men er klar på at Fagermo er fullt klar over dette selv.

– Vålerenga er ikke Odd. Det er et helt annet trykk, helt andre forventninger og et annet press. Vålerenga har fått hard medfart noen år nå, vært gjennom mange skuffelser og krympende tilskuertall. Han må klare å vekke interessen til live igjen, få pila til å snu, sier Rekdal.

– Har du tro på prosjekt Fagermo?

– Ja, det har jeg. Jeg har troen helt til det motsatte er bevist. Men det er krevende, og det er ikke slik at Fagermo bare har hatt oppturer i Odd heller. Det har ikke gått oppover med Odd i 12 år, men i Vålerenga får du ikke så mye tid. Da begynner det å murre, men det vet han selv også. Jeg tror han er trigget av utfordringen, svarer Rekdal.

Rekdal synes Fagermo gjorde en god figur på pressekonferansen, der sistnevnte var fremoverlent og blant annet spøkte om å ikke hoppe etter Wirkola. Det klippet kan du se her:

– Det er slik Vålerenga skal være. Det kan ikke bli en grå klubb, men man må tørre å være frempå og dyrke bohem-stolen. Jeg synes det er helt rett, sier Rekdal, og kaller det «sirkus Vålerenga».

Rekdal beskriver seg selv som Vålerenga-supporter, og det er kanskje ikke så rart. Rekdal trente klubben fra 2001–sommeren 2006 og igjen fra 2013 og ut 2016. I 2005 kunne han og resten av laget juble for lagets siste ligagull - enn så lenge.

Per dags dato står han imidlertid uten kontrakt. Å spørre treneren Kjetil Rekdal om han er aktuell for Odd, er derfor naturlig.

– Det er fryktelig vanskelig å svare, men i utgangspunktet er det interessant å være i en Eliteserien-klubb. Odd er en stabil klubb, den er fornuftig drevet og har et fotfeste i norsk toppfotball med jevnlige plasseringer på øvre halvdel. Om de skulle ta kontakt, så ville jeg ha pratet med dem, men så hadde det gjenstått å se hva utfallet ville ha blitt. Man skal jo passe sammen, svarer Kjetil Rekdal, presiserer at dette ikke er et frieri og som også avslører at han har takket nei til en utenlandsk klubb som tilbød ham en kontrakt frem til sommeren.

