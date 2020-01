SLAPP MED SKREKKEN: José Mourinho og Tottenham tok seg videre i FA-cupen, men det ble mer spennende enn nødvendig. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Mourinho unngikk bananskall – Tottenham videre i FA-cupen

(Tottenham – Middlesbrough 2–1) Omkamp i FA-cupen var det siste José Mourinho og hans Tottenham trengte, men de liljehvite tok seg videre etter to kamper mot Middlesbrough.

Og dermed er de videre til fjerde runde i den tradisjonsrike cupen etter 3–2 sammenlagt mot Championship-klubben Middlesbrough.

Det første oppgjøret på Riverside Stadium endte 1–1, og heller ikke i returoppgjøret på hjemmebane klarte Spurs å holde nullen. José Mourinho, best kjent for sitt bunnsolide defensive spill, har, siden han erstattet Mauricio Pochettino som Tottenham-manager, bare holdt nullen én gang (5–0-seieren over Burnley).

Tirsdag var det Spurs’ argentinske trio som reddet ham fra et bananskall.

Drømmestart

Boro-keeper Tomas Meijas gjorde det vanskelig for Middlesbrough å detonere noen cupbombe. Etter bare et par minutter kom han med en skikkelig gavepakke til Mourinhos menn, som fikk en drømmestart på oppgjøret.

Middlesbrough hadde ballen og trillet i forsvar, via Meijas, som slo ballen rett til en årvåken Giovani Lo Celso. Argentineren snappet ballen, dro seg innover og forbi en mann før han plasserte den kontrollert i det lengste hjørnet.

Oppgjøret var ikke mer enn drøye 16 minutter gammelt før det sto 2–0, og også denne gangen var det en argentiner som ville vise seg frem. Erik Lamela snappet ballen inne på Boros halvdel, dro seg fint forbi to mann og pirket ballen forbi Meijas.

SÅ GLAD: Erik Lamela scoret et vakkert mål for Tottenham. Foto: Tim Goode / PA Wire

Nervepirrende slutt

Det sto lenge 2–0, men Spurs hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen, og Boro var også ved flere anledninger nære å redusere. Ved flere anledninger sto den tredje argentineren, Paulo Gazzaniga, i veien.

Tottenham virket å ha god kontroll, men Boro kjempet seg sakte, men sikkert, inn i kampen igjen.

Til slutt kom reduseringen for tidligere Tottenham-stopper Jonathan Woodgate, som nå er manager for Championship-klubben.

Det var innbytteren George Saville som fant nettmaskene. Han løsnet skudd fra utenfor 16-meteren, men forsøket, som hverken var spesielt hardt eller godt plassert, men Gazzaniga måtte se seg slått.

Scoringen kom i det 83. minutt og dermed kom sluttspurten til gjestene litt for sent.

Tottenham tok seg videre med 3–2 sammenlagt. I neste runde venter Southampton - som Spurs nylig tapte mot - på bortebane. Kanskje må Mourinho klare seg uten målscorer Lo Celso, som etter kampen holdt seg til baksiden av låret og haltet litt.

Øvrige FA Cup-resultater:

Newcastle United - Rochdale 4–1

Shrewsbury Town - Bristol City 1–0

Blackpool - Reading 0–2

Coventry City - Bristol Rovers 3–0

PS! Oppgjøret mellom Tranmere Rovers og Watford ble utsatt på grunn av kraftig regnvær.

Publisert: 14.01.20 kl. 22:55 Oppdatert: 14.01.20 kl. 23:10

