SKUFFET: Joshua King deppet etter 1–1 mot Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

King tok ordet i Norges garderobe: – Ingen vil føle seg sånn

BUCURESTI (VG) Joshua King (27) kom med en klar beskjed til lagkameratene etter kvalik-smellen mot Romania.

– Det jeg sa i garderoben, var: «Husk denne følelsen her og la oss sørge for at vi ikke får den igjen når vi skal ut i Nations League. Vi skal ikke sitte her igjen å være skuffet.»

Det forteller King til VG før han reflekterer rundt opplevelsen av å trolig ha mistet muligheten til å ta seg til EM gjennom gruppe F, etter 1–1 mot Romania tirsdag kveld.

– Vi er nede nå. Det er ingen som vil føle seg sånn. Alle guttene har lyst til å få landet sitt til et mesterskap, så vi må huske denne følelsen her og ikke la den komme igjen, sier King etter å ha kommet ut av den norske garderoben her i Bucuresti.

– Stillhet

Hadde det ikke vært for innbytter Alexander Sørloths (23) overtidsscoring ville kvalikhåpet vært fullstendig over. Nå er det fortsatt teoretiske muligheter for at Norge blir blant de to lagene som tar seg videre fra gruppen, men sjansen er så liten at stemningen var trykket etter 1–1-matchen mot Romania.

– Det føles som vi har tapt. Det var mye stillhet i garderoben, forteller Sørloth til VG, før han legger til:

– Vi snakket litt sammen om kampen, men det får bli mellom oss.

Også visekaptein Omar Elabdellaoui (27) var langt nede.

– Vi skulle hit og ta tre poeng for å kunne gå til EM fra dette gruppespillet. Det klarer vi ikke. Det er utrolig skuffende, sier høyrebacken til VG.

– Vi mister hodet

Elabdellaoui mener det norske laget lot seg prege av kampens betydning.

– Vi mister hodet da vi slipper inn 1–0. Det blir nerver og for mye stress. Vi blir borte i 10–15 minutter hvor det blir litt for mange lange baller og litt for lett for Romania. Det blir ikke noe særlig spill, og da er det vanskelig å skape noe, sier Elabdellaoui til VG.

– Er det mangel på erfaring fra kamper som dette – eller hvordan opplever du det?

– Det er lett å finne unnskyldninger nå, men vi har spillere i gode ligaer som har spilt store og viktige kamper. Så jeg tror ikke det er det. Jeg føler vi gjør en kjempegod førsteomgang, men vi utnytter det ikke ved å ta ledelsen. Hadde vi gjort det, kunne kampen blitt annerledes, mener 27-åringen.

Rune Allmenning Jarstein var også skuffet etter at det bare ble ett av tre mulige poeng i den rumenske hovedstaden:

King ser mot Nations League

Elabdellaoui påpeker at de norske gutta må fullføre kvaliken med kampene mot Færøyene og Malta neste måned. Det vil 27-åringen bidra til å gjøre på en god måte.

Hvis resultatene ikke skulle holde til avansement, noe de trolig ikke vil gjøre, ser backen mot Nations League. Der venter etter alle solemerker Serbia i en playoff på Ullevaal i mars, før vinneren det eventuelle oppgjøret skal ut i en avgjørende finale om EM-deltagelse kort tid etterpå.

Det ser King frem til.

– Etter uavgjort mot Romania og Sverige hjemme, så hadde jeg på følelsen at Nations League ville bli vår mulighet til mesterskap. Den første kampen, som jeg tror er den tøffeste, mot Serbia, er på Ullevaal. Det blir en storkamp, og det blir litt som det vi hadde mot Spania, sier King, før han trekker frem støtten fra det norske publikumet:

– Jeg regner med at det blir fullsatt og at hele Norge er med oss. Det gir oss en ekstra mann, som en tolvte mann på banen. Det blir spennende. Det er i mars, så det er en stund til, men det er noe å glede seg til for alle gutta. Vi må ta ansvar nå, brette opp ermene og gjøre vårt beste mot Serbia.

Kvalikgruppe F når to runder gjenstår:

1. Spania - 20 poeng.

2. Sverige - 15 poeng.

3. Romania - 14 poeng.

4. Norge - 11 poeng.

5. Færøyene - 3 poeng.

6. Malta 3 poeng.

* De to beste lagene går direkte til EM.

Norges resterende kamper:

15.11: Færøyene (hjemme).

18.11: Malta (borte).

Sveriges gjenstående kamper:

15.11: Romania (borte)

18.11: Færøyene (hjemme)

Romanias gjenstående kamper:

15.11: Sverige (hjemme)

18.11: Spania (borte)

Publisert: 16.10.19 kl. 07:07







