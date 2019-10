TENKER: Landslagssjef Lars Lagerbäck, her fra tirsdagens uttak av tropp mot Spania og Romania senere i oktober. Foto: Terje Pedersen

Kommentar

Lagerbäcks vanskelige valg

ULLEVAAL STADION (VG) Mohamed Elyounoussi (25) og Mathias Normann (23) er eksemplene på hvor viktig ordene «valg» og «tilfeldigheter» er - i fotball. Og det påvirker også de valgene landslagssjef Lars Lagerbäck tar.

I både 2017 og 2018 var Mohamed Elyounoussi en av de aller første Lagerbäck satte på arket sitt. Med fire scoringer og mannen som fikk det norske spillet til å tikke, samtidig som han tidvis briljerte i Basel, ble han hentet til Southampton for 200 millioner kroner.

Alt lå til rette for en videre utvikling, også for Lars Lagerbäck og Norge. Så kom skader, så byttet Southampton manager fra Mark Hughes, som hentet Elyounoussi, og til østerrikske Ralph Hasenhüttl - og så var «Moi» ute i kulden. Lagerbäck holdt fast - en stund, som han pleier å gjøre med spillere han mener er viktige, mens Elyounoussi fikk seg et utlån til Celtic.

Det har ikke vært noen stor suksess - så langt denne sesongen.

BORTE: Mohamed Elyunoussis drakt var populær da han kom til klubben for et drøyt år siden. Nå er han nesten glemt i klubben. Foto: Odin Jæger

Mathias Normann var det knapt noen som tenkte på da Lagerbäck fikk orden på landslaget i 2018. Da var Normann i Brighton, der han ikke hadde tillit. Så byttet han agent, og ved en inkurie havnet han i russiske Rostov, der han fikk spilletid, stor tillit, og etter hvert utviklet seg til å være blant de beste på laget.

Da Lars Lagerbäck viste fram landslagstroppen som skal møte Spania (12. oktober) og Romania (15. oktober) tirsdag formiddag, var det med Mathias Normann i troppen, mens «Moi» holdes utenfor. Lagerbäck var ikke overbevist, selv om han var fristet. Han vet hva Elyounoussi står for, men han valgte likevel å droppe kantspilleren denne gangen også, enda så godt han liker «Moi».

Er det fordi Normann plutselig, i en alder av 23, er blitt så god at han velges? Og er det fordi «Moi», i en alder av 25, plutselig er blitt dårlig at han vrakes?

Neppe. Det handler mer om tilfeldigheter, og det handler ikke minst om hvilke valg du gjør i den jungelen av muligheter, feller, agenter og store pengesummer dagens fotball handler om. En klok mann sa en gang: «Når du oppsummere livet ditt, så handler det meste om hvilke valg du har gjort. Gjør du flere riktige valg enn feil-valg, så har du lykkes.»

«Moi» var Lagerbäcks beste spiller - lenge. Han har 24 landskamper, han var den viktigste i starten, alle piler pekte rett vei. Så kommer skader, et trenerskifte til en som tydeligvis ikke har sansen for Elyounoussis spillestil. Hasenhüttl ønsker andre typer kantspillere, tydeligvis.

Og dermed må «Moi» omtrent starte på nytt. Det hjelper ikke om han kostet mye penger. Manageren bestemmer. Og motsatt: Mathias Normann har grepet sjansen, han er inne, både i Rostov og hos Lagerbäck,, han har fått sin landslagsdebut. Ting snur fort i livet, ikke minst i fotball.

Et annet eksempel på hvor makten ligger: Markus Henriksen. Kaptein for Hull forrige sesong, men Henriksen sa nei til å skrive på en forlenget kontrakt: Han ville videre. Da sa Hulls eier «nei», og Henriksen holdes helt ute av laget, selv om manageren har sagt at han gjerne bruker nordmannen.

For Alexander Sørloth har en lovende fotballkarriere allerede sendt ham inn og ut av sju klubber, og gutten er bare 23 år. Det handler om å få sjansen - og ta den. Gjør du ikke det i dagens kyniske, overbetalte fotball-verden, så skyfles ut ofte bare ut - og må komme deg videre. Igjen handler det om valg, kanskje om at treneren som hentet deg får sparken, om skader og om ganske mange tilfeldigheter.

Oppe i alle disse tilfeldighetene rundt spillere, skal Lars Lagerbäck prøve å holde fast ved sitt opplegg, der han helst ønsker å ha med de samme spillerne, de han stoler på, de som skjønner hva han mener, med den korte tiden han har med spillerne på landslagssamlingene.

Det er ikke enkelt. Men troppen mot Spania og Romania er i hvert fall, blant utespillerne, en blåkopi av troppen som spilte 1–1 mot Sverige.

Spania hjemme og Romania borte: Og Lagerbäck og Norge trenger egentlig seks poeng , med eller uten tilfeldigheter i dagens fotballverden, for å ha en mulighet til direkte EM-plass.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

