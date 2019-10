Skrekkskadet etter kjempebrøler – Tottenham ydmyket på ny

(Brighton – Tottenham 3-0) Tottenham jaktet revansje etter å ha blitt ydmyket av Bayern München i midtuken, men mot dumpekandidat Brighton ble det nok en nedtur for London-laget.

Tottenham, som var i Champions League-finalen for bare et par måneder siden, ble regelrett rundspilt av Brighton i den første omgangen på Falmer stadion, og det var langt fra ufortjent at det sto 2-0 i målprotokollen.

Den andre omgangen gikk ikke særlig bedre for bortelaget. 2-0 ble til 3-0 etter at 19 år gamle Aaron Connolly snurret rundt med Toby Alderweireld og banket inn sitt andre for dagen, og det ble også resultatet.

– Jeg kan ikke huske å ha sett Tottenham så svake under Pochettino. Dette var rett og slett bekmørkt. Er det starten på slutten? undret tidligere landslagsstopper Brede Hangeland i TV 2s PL-studio.

Tottenham-spillerne depper etter nok et ydmykende tap, bare fire dager etter 2-7 på eget gress mot Bayern:

Brighton-spillerne kan på sin side juble for en sjelden hjemmeseier.

For å finne deres forrige trepoenger på eget gress, må vi helt tilbake til 2. mars. Da ble Huddersfield, som nå spiller i Championship, slått 2-1.

Skrekkskade

Den sportslige nedturen var ikke alt som gikk mot Tottenham lørdag. Laget fikk en skrekkstart på kampen i dobbel betydning da Hugo Lloris feilberegnet et innlegg, la ballen til rette for at Neal Maupay kunne heade inn kampens første samtidig som han ble skadet.

Den franske burvokteren så ut til å brekke eller få albuen ut av idet han tok seg imot, vred seg i smerter, trengte oksygenbehandling og ble fraktet ut i båre.

19-åring herjet

Vondt gikk til verre da 19 år gamle Aaron Connolly kunne juble for sin første Premier League-scoring i sin første PL-start i karrieren. Han flikket ballen på innbytter Paulo Gazzaniga, men satte egen retur kontant i mål.

Brighton var nærmere 3–0 enn gjestene var redusering i løpet av de første 45, og 11-2 i skudd sier litt om hvilket lag som dominerte banespillet.

– Ledelsen kunne vært støtte, konstaterte Hangeland og kalte det en «kollaps».

Spurs-laget så ikke mye bedre ut i den andre omgangen, og det var hjemmelaget som fortsatte å kjøre kampen. 3-0 kom også, det etter en lang ball i bakrom på 19 år gamle Connolly. Unggutten dro seg fri fra Alderweireld på lignende vis som Serge Gnabry gjorde det i midtuken - og plasserte ballen nede ved stolperoten.

Spurs kom riktignok til noen gode sjanser, men Matt Ryan i Brighton-buret reddet det som var. Og i bunn og grunn var det fullt fortjent at Brighton vant med sifrene 3-0.

Brighton står nå med ni poeng på åtte kamper. Tottenham har elleve.

