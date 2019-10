Suárez reddet Barcelona med praktvolley

(Barcelona – Inter 2-1) Inter virket nærmere 2-0 enn Barcelona virket utligning på Camp Nou. Så vartet Luis Suárez opp med en volley fra absolutt øverste hylle.

Like før timen spilt klinket han til fra omkring 16 meter - og fikk drømmetreff på sitt volleyforsøk.

Ballen suste inn i nettmaskene bak Inter-burvokter Samir Handanovic, og med det var Lautaro Martínez’ scoring rett etter to spilte minutter utlignet.

Ikke nok med det.

Snaue fem minutter før full tid fikk uruguayaneren ballen fra Lionel Messi, vendte bort en forsvarer og banket inn 2-1 alene med keeper.

Luis Suárez ble dagens mann med sine to nettkjenninger, og 2–1-seieren gjorde også at Barcelona kunne juble for sin første trepoenger i denne utgaven av Champions League.

Barcelona ligger som nummer to i gruppen med sine fire poeng, à poeng med Borussia Dortmund, men bak på dårligere målforskjell.

Inter og Slavia Praha har ett poeng hver. Tidligere på dagen slo Borussia Dortmund Slavia Praha på følgende vis:

Det var imidlertid mot spillets gang at Barcelona fikk nettsus første gang. Nevnte Lautaro Martínez hadde satt landsmann Lionel Messi i skyggen i den første omgangen, og det var bare en god Marc-André ter Stegen som forhindret flere Inter-mål i den første omgangen.

I løpet av de første 45 minuttene hadde hjemmelaget på Camp Nou to greie sjanser - mot Inters fire store, hvorav én faktisk ble til mål.

Etter utligningen var det imidlertid hjemmelaget som overtok, og som også fikk uttelling.

