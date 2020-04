Kommentar

Permitteringsstriden i norsk fotball: Kynismen fremstår uverdig

Av Leif Welhaven

OMSTRIDT KLUBB: Odd-ledelsen har provosert flere spillere etter å ha ønsket seg et omfattende opplegg, parallelt med at spillere er 45 prosent permittert. Her har Espen Ruud scoret mot Vålerenga i fjor, en klubb der spillerne er 75 prosent permittert. Foto: Bjørn S. Delebekk

Et valg om å permittere spillere er en alvorlig handling. Flere eliteserieklubber har et troverdighetsproblem hva gjelder respekten for landets felles trygderegler.

Coronasituasjonen er krevende for alt og alle, og det er grunn til å utvise empati med at toppklubbene befinner seg i en uhyre vanskelig situasjon. Det er imidlertid ikke synonymt med at klubbledere bør utfordre gråsoner eller utvise kreativitet overfor spillereglene i norsk arbeidsliv: Er bevisstheten opp mot arbeidsmiljøloven tilstrekkelig på plass?

Det dukker stadig opp nye problemstillinger som setter spillere i skvis. Siste skudd på stammen gjelder klubbenes handlingsrom overfor spillere de har permittert i en eller annen prosentandel.

Ønsket som ble kjent i Odd, satte situasjonen på spissen. Etter å ha landet på en permitteringsprosent på 45, satte klubben ifølge TV 2 opp ni ukentlige treninger, fordelt på seks fotballøkter og tre styrkeøkter. Her var utgangspunktet et mattestykke der spillerne normalt har 37,5 timers uke. Men hvordan harmonerer det med et normalt treningsregime? Og hva er tatt med og utelatt?

Det er vrient å se at en slik tankegang holder vann overfor noen du har fraskrevet deg nær halvparten av forpliktelsene overfor. Dersom gymnastikken med kalkulatoren skulle gi mening, trenes det normalt avsindig mye i Telemark.

Realiteten er vel snarere at denne innfallsvinkelen demonstrerer en kynisme som ikke fremstår særlig verdig.

NISO-leder Joachim Walltin mener problemstillingen gjelder flere klubber, og understreker at «spillerne vil gjerne trene de, men ønsker ikke å utnytte trygdesystemet». Og treffer med det nerven i en krevende situasjon.

Det skal for eksempel bli interessant å se hvordan tillatte «gruppetreninger» på maks fem og fem blir håndtert, og hvor grensen går opp mot hva som er organisert trening. Hvor aktiv kan treneren være?

«Regulert egentrening» er blant begreper som er brukt, og her blir jo spørsmålet fort hvilke nyanser av grått norsk fotball står seg på å operere med.

Vi skal for all del ikke skjære alle over en kam, og ulike klubber har hatt forskjellige tilnærminger til coronaproblematikken.

Men det er unektelig interessant å lese hvordan Lillestrøm og Bodø/Glimt har forholdt seg til situasjonen, og det er en del spørsmål som ikke er skikkelig besvart hva gjelder nødvendigheten av hvilke valg som ble tatt av ulike klubber på hvilket tidspunkt.

I hvilken grad har permittering som ble foretatt raskt hatt tilstrekkelig grunnlag i faktiske forhold?

Hva handler i virkeligheten om å få kostnader dyttet over på det offentlige raskest mulig? Er det blitt permittert av hensyn til hva som kan være i vente snarere enn hvordan ting er her og nå? Og er klubbene tjent med å skremme permitterte spillere fra tanken på å gjøre det de bør gjøre etter arbeidsretten, å se etter annet arbeid?

I en tid der ingen vet hvor veien går videre er det langt flere spørsmål enn svar, men på noen områder må det gå an å nærme seg en konklusjon: Og den er at enkelte klubbers holdning til arbeidsrett og trygdesystemet fremstår problematiserbart.

Det er jo ikke ønskelig at staten skal drifte norske toppklubber ...

