Lillestrøm-sjefenes stikk mot norske toppklubber: – Er å misbruke permittering

Lillestrøm rykket ned fra Eliteserien og gikk over 12 millioner i minus i 2019. Likevel har de ikke permittert en eneste ansatt under coronakrisen, og nå retter romerikingene skyts mot tankegangen flere fører i Fotball-Norge.

I dette VG-intervjuet grunngir både styreleder Morten Kokkim og sportssjef Simon Mesfin hvorfor Obosliga-klubben hypotetisk ikke ville hatt moralske kvaler med å «kuppe» en permittert spiller gratis fra en konkurrent – og hvorfor man på Åråsen i stor grad går mot strømmen blant landets toppklubber.

Det siste først:

– I utgangspunktet er ikke permitteringer ment slik at man skal velte lønnskostnader over på staten. Det er heller ikke ment for at klubber skal spare penger eller rette opp i underskuddet fra i fjor – slik som vi hadde. Så langt er det for vår del snakk om en forskyvning av inntekter. Kampene skal spilles senere. Det er lite inntekter som er bortfalt for godt. Grunnlaget for permittering er ikke til stede, mener Morten Kokkim.

Lillestrøms styreleder er til daglig advokat med over 20 års arbeidserfaring. Han mener klubben ikke kunne forberedt spillerne best mulig til seriestart – som egentlig skulle vært borte mot HamKam kommende søndag – hvis de hadde sendt spillerne til NAV.

– Våre tanker er at hvis man permitterer spillere, og likevel følger dem opp og skaper forventninger til at de skal levere, da beveger vi oss i et veldig vanskelig grenseland. Det grenselandet ønsker vi ikke å utfordre. Så får andre klubber gjøre sine vurderinger, sier Kokkim.

LSK-toppen vil ikke kommentere hva andre gjør, som eksempelvis at Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo fortalte i tirsdagens VG-intervju at han hadde brukt coronatiden på å snakke mye med VIF-spillerne. De har vært hundre prosent permittert etter å ha fått varsel som ble kommunisert offentlig 19. mars.

– Hvordan har Lillestrøm egentlig råd til dette?

– Det er ikke spørsmålet. Permitteringsinstituttet er ikke laget for å hjelpe økonomien til en fotballklubb. Om vi hadde gått i pluss i fjor, ser vi det ikke annerledes. Vi har ikke tapt inntekter per nå, men forskjøvet dem. Likviditeten blir naturlig nok påvirket, og vi har et budsjett vi skal forholde oss til. Men kommer vi i gang igjen til sommeren, skal vi klare dette med de tiltakene vi har iverksatt, svarer Kokkim.

Han sier klubben har funnet ut av dette regnestykket:

– Hvis vi kommer i gang i juli, så skal vi rekke å tjene det vi trenger. Vi må vurdere tiltak hvis sesongen blir ytterligere utsatt. For folk må ha noe å gjøre. Men foreløpig har de ansatte vært kreative og jobbet bra i alle avdelinger, sier Morten Kokkim.

– Det at dere tviholder på ordinær drift der mange andre tenker annerledes; er det slik tankegang som har ført LSK til underskudd på over 12 millioner?

– Det har ingen sammenheng. Grunnen til underskuddet i fjor hadde ingenting med satsing over evne å gjøre. Og det gjør vi ikke nå, heller. Men det er selvfølgelig en besnærende (fristende) tanke å spare penger og la staten betale, melder LSKs styreleder.

– LSK ønsker ikke å være en klubb som tapper fellesskapet Norge for penger, før det er reelt og helt nødvendig. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det det vi har gjort, det vi mener er det rette å gjøre, supplerer sportssjef Simon Mesfin.

– Det er å misbruke permitteringsinstituttet at man begynner med det bare noen dager etter «lock-down» i Norge. Det er masse bedrifter som blør hver dag og er nødt til å bruke det. Spillerne får trent og kan legge vekt på det fysiske. Trenerne kan dyrke analyse og får tid til spillersamtaler i mye større grad, fastslår han.

– Men toppspillerne i Norge får ikke trent som normalt? Da er det vel ikke unaturlig å permittere helt eller delvis?

– Det er en begrenset tidsperiode. Over tid hadde det vært uholdbart, sett at sesongen hadde blitt avlyst. Nå kan spillere både dyrke det tekniske og fysiske uten problem. For oss er det viktig å ha spillerne i fullt virke i klubben, svarer Mesfin.

Aalesund: – Dramatisk

Administrerende direktør Geir Vik i Aalesund sier seg ikke helt enig med Lillestrøm-sjefene. AaFK har permittert sine spillere 100 prosent.

– Det er betydelig stor usikkerhet i sponsormarkedet og publikumsmarkedet som følge av corona, som også har ført til fullstendig stopp av signering av samarbeidsavtaler og publikumsinntekter. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt når vi får startet opp serien, hvordan vi får startet opp serien, hva det vil bety for publikum, og hva det vil bety for samarbeidspartnere, som også er dramatisk rokket av situasjonen, forklarer Vik til VG.

– Dette er ikke ment som kritikk til Lillestrøm, men hver klubb må ta sine vurderinger i hvert sitt marked, og det er slik vi opplever situasjonen, tillegger han.

Norsk Toppfotball (NTF) svarer slik på om hvordan de vurderer grunnlaget for permitteringer hos sine 32 medlemsklubber, som LSK altså mener ikke finnes.

– Det er NISO, Trenerforeningen og NTF enige om at det er i vår bransje. Felles treninger og treningskamper er forbudt, seriestart er utsatt. Noen inntekter er forskjøvet i tid, andre er inntekter er usikre. Som i alle andre næringer er status i klubbene ulik. De må få gjøre sine individuelle vurderinger, mener administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Forundret over hastverk

På Åråsen er det meninger om mer enn permitteringer. Etter at Helsedirektoratet onsdag kom med oppdaterte retningslinjer for idretten i Norge, reagerer LSK-sportssjef Mesfin på det han opplever som et tidspress lagt på myndighetene.

– Det er masse arbeidstagere som ikke får utført jobben sin, helsepersonell risikerer sin egen og egen families helse når de jobber, og vi har en regjering med de mest inngripende tiltakene i fredstid. Mens vi klubber skal presse frem fellestreninger av ulike sorter og slag. Er det virkelig hastverk? Serien starter om åtte uker, påpeker Mesfin.

Mesfin vil ikke adressere direkte til hvem som han mener har vært utålmodige.

Overfor VG har blant annet Branns sportssjef Rune Soltvedt uttrykt at det har tatt for lang tid, mens Aalesund-trener Lars Bohinen beskrev restriksjonene som «helt meningsløst». Også generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund fastholdt at det «hastet» med å få på plass retningslinjene for aktivitet.

I Lillestrøm har spillerne i utgangspunktet ferie med egentreningsprogram frem til 2. påskedag. Ifølge Mesfin vil ikke troppen samles for felles oppmøte før klubben har tatt en ny vurdering.

– Vi skal trene, vi ønsker også å trene felles. Men jeg har liten forståelse for at man i unntaksperioden som har vært, skal presse frem aktivitet som setter oss på siden av dugnaden som pågår. Dette må vi gjøre sammen med folket. I en begrenset tid tåler vi dette, sier Lillestrøm-lederen.

– Helt bak mål

Som sportssjef og tidligere spillerkoordinator har Mesfin vært tett på LSKs spillergrupper i årevis.

– Jeg tror det er mye mer inngripende for en fotballspiller at de får mindre lønn enn at de ikke kan møte på fellestrening. De får fortsatt trent. Jeg har ekstremt stor sympati for spillerne der ute som har fått svikt i inntekten. Det er klubber som permitterer, men ber om at overgangsvinduet skal åpne igjen før seriestart. Er det fordi man har tanker om å hente spillere? Hvem skal betale for det? spør Mesfin – og gir svaret selv:

– Det er spillerne som er permittert og staten som i praksis må subsidiere for at klubbene skal styrke troppene sine. Det er helt bak mål, fortsetter LSKs sportssjef.

Han vedgår at Obosliga-klubben støttet det som ifølge Mesfin var et anbefalt alternativ fra Norsk Toppfotball, som var å åpne for kjøp og salg de siste to ukene før seriestart.

– Burde Lillestrøm sagt nei for å være prinsippfaste?

– Ja, man kan godt si det. Men det var kort frist, og vi så ikke noe hensikt å markere der og da, all den tid flertallet ønsket det slik. Vi har nok ikke råd til å hente noen, men samtidig har vi heller ikke permittert, så jeg mener man reelt kunne forsvart å hente en spiller uten å være selvmotsigende, svarer Mesfin.

På Åråsen er de derimot ikke «med på solidaritetspraten» om at permitterte spillere ikke kan hentes gratis, gitt at den såkalte 14-dagersregelen også gjelder for fotballspillere.

– Sånn som situasjonen er for oss nå, er det viktigere at vi tar vare på spillerne vi allerede har på kontrakt. Men på generelt grunnlag er ikke det problematisk for oss, nei, svarer Simon Mesfin på VGs hypotetiske spørsmål om Lillestrøm kunne signert en permittert spiller.

En slik overgang hadde heller ikke blitt stoppet på styrerommet i Tom Lunds klubb.

– Det blir hypotetisk. Men det å nekte folk å jobbe, blir feil, sier styreleder Morten Kokkim.

Advokaten – med blant annet lang erfaring med kontraktsrett – er ikke i tvil på spørsmålet som splitter både juseksperter og Fotball-Norge om dagen:

Her trumfer norsk arbeidsmiljølov at fotballkontrakter anses som uoppsigelige og FIFAs overgangsreglement, lyder Kokkims tolkning.

– Hvis man permitterer spillere, er det vårt klare syn at de kan velge å si opp etter 14 dager og bli hentet gratis. Jeg registrerer at spillere kan permitteres og oppfordres til å gå på NAV, samtidig som det hevdes at de er bundet til klubben. Det er ikke noe sammenheng i en slik forståelse. Man kan ikke nekte folk jobb og lønn, og samtidig nekte dem å ta seg lønnet arbeid, sier Morten Kokkim.

Han har også sjekket temaet med eksperter i arbeidsrett.

– Når en klubb benytter seg av arbeidsrettens regler for permittering så har klubben også akseptert arbeidsrettens regler for konsekvensene av en permittering – både arbeidsrettslig og kontraktsrettslig. Dette står, etter mitt syn, heller ikke i motstrid med forståelsen av overgangsreglementet, prosederer LSKs styreleder.

VG skrev tidligere torsdag at Norges Fotballforbund ikke vet hvordan de skal forholde seg til denne type saker.

– Også NFF må akseptere at en arbeidsledig spiller som rettmessig har sagt opp sin kontrakt er berettiget til å begynne å jobbe. I motsatt fall nærmer vi oss kartellvirksomhet, påpeker han.

