Tarik frustrert over AIK-situasjonen – avslo «pengetilbud» fra Østen

STORO (VG) Det er blitt mye nesten over sesongen til Tarik Elyounoussi (31). Nå er han usikker på hvor han spiller etter jul og fortsetter ikke i AIK om klubben ikke tar grep – blant annet rundt hans rolle i laget.

– Det har vært j…. frustrerende, sier Elyounoussi til VG om det siste halvåret – der han har spilt indreløper på midtbanen i AIK-trener Rikard Norlings 5-3-2-system.

Solna-klubben endte på fjerdeplass, dårligst mulige utfall i den elleville gullstriden i Allsvenskan der bare tre poeng skilte fire lag da to kamper gjensto.

I det som ble AIKs forgjeves jakt på å forsvare seriemesterskapet fra 2018 ble altså Tarik Elyounoussi flyttet ned fra spissplass til en uvant midtbanerolle fra og med sommeren av.

Hovedstadsrivalen Djurgården – med blant annet landslagsdebutanten Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Wittry og Per Kristian Bråtveit i troppen – tok SM-gullet foran Malmö, mens Hammarby (også fra Stockholm) ble nummer tre:

Etter fjerdeplassen til AIK har det skjedd tre ting rundt Tarik Elyounoussi:

Han fikk sjansen som spiss igjen i en cupkamp og scoret hattrick.

Han har tømt frustrasjonen sin for trener Rikard Norling.

Og han bekrefter at han har takket nei til et kontraktstilbud «østfra» – som mest sannsynlig var både brukbart betalt og iallfall spennende nok til at Elyounoussi vurderte det en stund.

Jakter «fin» kontrakt

Likevel var ikke totalen nok til at den snart 32 år gamle østfoldingen slo til, men det er neppe utenkelig at den samme klubben kan komme med et forbedret tilbud til landslagsspilleren. Han er AIK-eiendom ut kalenderåret.

– Det har vært mye interesse, men lite konkret. Veldig mye prat. Jeg må få en kontrakt som er veldig fin, en som jeg ikke kan si nei til. Hvis ikke, blir vi i AIK og Stockholm, sier Tarik – som er sammen med tidligere toppspiller Hedda Vedeler Lassen, som blant annet spilte i LSK Kvinner.

De har datteren Selma på ni måneder og koser seg i Sveriges hovedstad, der Tarik også er meget verdsatt på storslagne Friends Arena:

Derfor kan han fort skrive på ny kontrakt med «Gnaget». Men under visse forutsetninger, som han har sagt i møtet med trener Rikard Norling. Blant annet at han skal satses på som spiss.

– Jeg la frem alt fra hjertet. Sa tydelig fra at jeg var misfornøyd. Jeg viste det ikke under sesongen, og det satte han pris på, men nå var det «alt ut». Han sa at det var fullt forståelig. Jeg trives godt, men det er mye som må forandres, sier Elyounoussi.

– Det er så stort potensial i den klubben. Det må skje et eller annet. Jeg synes ikke klubben har vært flinke nok til å hente. Vi mistet flere sentrale spillere og fikk ikke erstatterne vi ville ha. Der mener jeg klubben skuffet meg. Jeg hadde ambisjoner om å komme til Europa og vinne SM-gull, sier Elyounoussi, som endte på 11 seriescoringer denne sesongen, fire bak ligaens toppscorer.

Han hadde seriens beste målsnitt så lenge han fikk være spiss, men etterhvert mente klubben at nordmannen var den beste erstatteren til landslagsspiller Kristoffer Olsson, som i januarvinduet forlot AIK til fordel for russiske Krasnodar.

Da Aftonbladet rangerte Elyounoussi som Allsvenskans 16. beste spiller nylig, lød beskrivelsen blant annet: «Om Rikard Norling hadde fått klone en eneste av sine spillere, hadde det vært Tarik Elyounoussi».

Nå gjenstår det å se hvor løpsmaskinen spiller fotball neste år.

– Jeg stresser ikke. Men det er en veldig rar situasjon, som jeg aldri har vært i før. Jeg har aldri vært Bosman, sier Elyounoussi – med klubbfortid i Fredrikstad, Heerenveen, Lillestrøm, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos og Karabakh.

