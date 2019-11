Barcelona skal hindre at Griezmann blir «en ny Coutinho»

Antoine Griezmann (28) er en investering til 1,2 milliarder kroner. Nå har franskmannen gått målløs av banen i fem Barcelona-kamper på rad.

Avisen Sport skriver at Barcelona har en plan for å unngå at han skal bli «en ny Philippe Coutinho» – brasilianeren som ikke fant seg til rette etter overgangen fra Liverpool, og som er lånt ut til Bayern München.

Griezmann har ennå ikke funnet kjemien med Lionel Messi og har selv bare fire mål – mot seks på samme tid forrige sesong for Atlético Madrid, skriver Marca, som også forteller at han hadde 595 pasninger – mot 529 til nå denne sesongen for Barcelona.

Men Barca-sjefen Ernesto Valverde (55) er tålmodig med franskmannen og vil hjelpe ham til å lykkes.

– Vi har hatt andre spillere som også har slitt her det første året, som Neymar. Det er vanskelig. Når han blir mer vant til det, så kommer det til å gå bra, sa Valverde på en pressekonferanse sist helg.

les også Lionel Messi: – Det er løgn at jeg ikke ville ha Griezmann hit

Nylig var han ute og spiste middag med både Lionel Messi og Luis Suárez og flere andre Barca-spillere, skriver avisen Sport. Anledningen var 30-årsdagen til Suárez’ kone.

Marca skriver at verdensmesteren mot Celta Vigo sist helg hadde bare 21 pasninger på 73 minutter.

– Jeg tror han prøver for hardt å være en lagspiller – og glemmer sitt eget talent, sier Arsène Wenger som ekspert på BeINsports.

– Han vil så gjerne bli akseptert. Alle trodde han skulle gå til Barcelona i fjor, men så valgte han å bli ett år til i Madrid. Han føler skyld. Det er ikke den virkelige Griezmann vi ser nå. Han vil så gjerne hjelpe laget, og glemmer seg selv, sier Wenger.

Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps sier at han ikke er bekymret for Griezmann, og lagkameraten – både i Barcelona og på landslaget – Clément Lenglet uttrykte seg slik på en pressekonferanse denne uken:

– Det er ikke så lett å tilpasse seg en klubb som Barcelona. De er mange spillere som har en historie sammen, og de har en måte å spille på. Vi spiller på en annen måte enn han er vant til fra Atlético Madrid, der han falt dypere. Her i Barcelona prøver vi å vinne ballen så høyt som mulig på banen. Han trenger tid til å venne seg til en annen måte å spille på. Det er både fysisk og mentalt annerledes. Han jobber med det hver dag på trening.

Antoine Griezmann har selv uttalt at han brukte tid på å komme i gang også i Real Sociedad og Atlético Madrid.

les også Griezmann svarer på beskyldningene: – Det er synd

– Jeg må ta det litt for litt, sier han ifølge Daily Mail.

Barcelona topper La Liga med samme poengsum som Real Madrid, men det har ikke tatt helt fyr til nå høst. De har blant annet tapt tre av 12 kamper. Det er for eksempel like mange nederlag som de hadde hele sist sesong og to mer enn de hadde sesongen 2017/18.

Nå har Antoine Griezmann i hvert fall muligheten til å hente litt selvtillit når Frankrike i sine to siste EM-kvalifiseringskamper møter Moldova og Albania – og bør komme seg greit til mesterskapet neste år.

Publisert: 14.11.19 kl. 05:41

