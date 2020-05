KLARE MENINGER: Målkongen Sigurd Rushfeldt (172 eliteseriescoringer), Steinar Nilsen (tidligere TIL-trener) og Miika Koppinen (tidligere forsvarskjempe) samlet til VG-intervju i Tromsø tirsdag. Foto: Terje Mortensen

Legendenes Tromsø-dom: – Havnet i en slags ødemark

TROMSØ (VG) Det er mer enn coronaviruset som har rammet Tromsø etter nedrykket fra Eliteserien. Laget er uten hovedtrener. Og spissen som skal skyte dem opp igjen virker vanskelig å finne. Ikke rart klubblegendene er skeptisk.

– Hjertet sier opprykk, men hodet sier det blir vanskelig, kommer det fra Steinar Nilsen (48).

Han sitter rundt lunsjbordet VG ha invitert til sammen med Miika Koppinen (41) og Sigurd Rushfeldt (47). De lar Nilsen (TIL-trener i tre perioder) først få utbrodere hvorfor han tviler på en snarlig retur til Eliteserien – norsk fotballs fornemste liga – hvor «Gutan» mer eller mindre har vært et fast innslag siden det første opprykket i 1985.

TIL måtte ned i 2001 og 2013. Men rykket rett opp igjen. Veien tilbake for tredje gang virker langt mer kronglete etter at de fikk «dødsstøtet» mot Stabæk hjemme på Alfheim 1. desember i fjor.

Etter at Simo Valakari ble løst fra kontrakten 19. april har klubben ennå ikke funnet hans etterfølger. Finnens erstatter bør ligge i en lokal forankring – en trener som tar laget tilbake til røttene – mener Nilsen, Koppinen og Rushfeldt.

Tidligere Tromsø-trener og landslagstrener, Per-Mathias Høgmo, nevnes av alle tre som en fornuftig løsning. Men etter snart en måned på leting er fortsatt ikke trenerspørsmålet avklart.

Torsdag skrev VG og andre medier at Gaute Helstrup, HamKam-treneren, er mannen TIL forsøker seg på. Klubben bekrefter at han har fått et tilbud. VG intervjuet Nilsen, Koppinen og Rushfeldt tidligere i uken.

OBOS-ligaen starter 7. juli – nivå to i norsk toppfotball.

VG: – Hvorfor er det kaos i Tromsø IL?

Nilsen: – Det er på grunn av mange ulike momenter som ha skjedd over en lengre tidsperiode. Innenfor det vi kaller rammebetingelser er det tatt mange ulike beslutninger. Fra da klubben var i en langt bedre situasjon har det vært voldsomt stor utskiftning på Alfheim.

Rushfeldt: – Det er mange grunner til at TIL har havnet der dem er nå. Man kan snakke mye om økonomi, men det er det sportslige som har vært for dårlig. Nedrykket kom ikke overraskende. Laget har vært i bunnstriden i Eliteserien de fire-fem siste årene.

Koppinen: – Det har vært prøvd å skape noe nytt sportslig. Noe spennende. Men likevel har de havnet i en slags ødemark.

VG: – Hva må klubben gjøre for å komme tilbake der den en gang var?

Nilsen: – Jeg savner det som har kjennetegnet klubben. Det har vært mennesker med ulike roller og kvaliteter. Folk man stolte på. Jeg tror TIL har fjernet seg fra tidligere suksessfaktorer, og gått i en retning som de ikke har forstått konsekvensene av hverken for publikum eller sponsorer.

Rushfeldt: – TIL må tilbake til røttene. De må gjøre noe som kjennetegner klubben. Noe som folk kan identifisere seg med. At de vil komme på kamp igjen. I fjor gikk de et kvarter før slutt. Det er helt feil kurs. Derfor var det også greit at Simo (Valakari) gikk av.

Koppinen: – Det må spilles mer fartsfylt fotball, og TIL må få publikum med seg. Jeg tror at man skal tenke langsiktig. Og bruke litt mer tid på å bygge opp en plattform som er god nok for fremtiden.

VG: – Hvem vil du ha som ny hovedtrener?

Nilsen: – Jeg er veldig opptatt av lederfilosofi og hvilke krefter du bringer med deg. Både som person og faglig. Spillestil er kanskje det aller viktigste. Av dem som har vært nevnt er det Per-Mathias Høgmo og Bjørn Johansen som har skilt seg ut. Begge kan gjenskape stolthet og identitet i TIL.

BARSKE KARER: De ble symbolet på Tromsøs fotballsuksess, men nå lider Miika Koppinen (f.v.), Steinar Nilsen og Sigurd Rushfeldt med sin gamle klubb. Her er de fotografert i vinterlige Tromsø midt i mai. Foto: Terje Mortensen

Rushfeldt: – Høgmo er en opplagt kandidat. Så har du Bjørn Johansen (Fredrikstad) og Gaute Helstrup (HamKam). Begge er veldig flinke fotballfolk. Men det viktigste er at klubben finner treneren som står for det klubben vil.

Koppinen: – En kortsiktig løsning vil være Høgmo. En langsiktig løsning vil være Johansen eller Helstrup. Alle tre kjenner TIL. Uansett vil jeg ha en lokal trener.

VG: – Hvorfor ble TIL et så godt fotballag, med to cupmesterskap og seriemedaljer, og proff-eksport til utlandet?

Nilsen: – På grunn av noen veldig gode generasjoner fotballspillere. Men TIL var også heldig. To av generasjonene ble værende lenge. Når du klarer å beholde en stamme, og ikke så mange forsvinner ut samtidig, da slipper du unna de store problemene. I tillegg ble det rekruttert spillere tilbake – som hadde vært ute i andre klubber – og satte en ny standard på treningene. Vi fikk vinnere tilbake.

Rushfeldt: – Det ble skapt en vinnerkultur med nordnorsk tilhørighet. En helt egen «guts». Og de som dro ... de dro til utenlandske klubber istedenfor norske. Vi kan ikke være stolt av å selge en 19-åring til Molde (les; Marcus Holmgren Pedersen). Vi må konkurrere mot Molde. Der må ambisjonsnivået ligge.

Koppinen: – Jeg kom fra Finland, og ble møtt med et helt spesielt kameratskap. Det var «høyt under taket». Og vi fremsto som et lag ingen likte å møte. Sentrallinjen var sterk, og det var alltid sterke personligheter innad i laget.

VG: – Rykker TIL opp på første forsøk?

Nilsen: – Det har TIL alltid gjort tidligere i lignende situasjoner. Det virker som det er noe «feil på hoppkanten» akkurat nå. Ikke bare på grunn av covid-19-viruset. Situasjonen er bekymringsfull. Han som skal danne premissene for kursen videre er ikke på plass. Heller ikke spissen som skal score 15–20 mål for å rykke opp. Hjertet håper på det, men hodet sier at det blir vanskelig.

Rushfeldt: – Selvsagt håper jeg på opprykk. Men da må treneren på plass. Og en spiss som virkelig kan score mål.

Koppinen: – Jeg håper, men jeg er redd det ikke er realistisk. Men jeg skulle ønske jeg tar feil. Ved tidligere nedrykk var det voldsom mobilisering. Det må skje igjen.

VG: – Profilen Morten Gamst Pedersen (38) ble kastet på dør uten ny kontrakt i vinter. Var det helt feil.

Nilsen: – Ja, jeg mener det. Han har verdi når man skal gjennom en vanskelig periode. Morten er en type spiller som er flink i trening og konkurranse. Kanskje var det grunner for at han skulle ut. Men, nedrykket forpliktet at han skulle være med videre.

Rushfeldt: – Morten skulle vært med, både med tanke på 1. divisjon, og fremtiden. Han er en fotballmann. TIL ville hatt god bruk for ham, uansett.

Koppinen: – Her bæsjet TIL på leggen, vil jeg si på godt norsk. Når du henter en klubbspiller tilbake, så må han selv få bestemme når han skal gi seg. Morten er såpass oppegående at han hadde gitt seg om han ikke hadde holdt nivået denne sesongen.

