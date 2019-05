SPEKTAKULÆR: Aron Dønnum feiret 1–0-scoringen på denne måten. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Her snur det for Dønnum: Benkesliteren herjet for Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga-Strømsgodset 2–0) Aron Dønnum (21) har så langt blitt henvist til benken av Vålerenga-trener Ronny Deila. Da han endelig fikk sjansen, svarte han på best mulig måte.

Eidsvoll-gutten scoret det første målet i 2-0-seieren over Strømsgodset på Intility Arena på fotballens partydag. Ikke nok med det: Han var banens beste og lekte seg tidvis på høyresiden med fysikk, teknikk og overblikk.

Det var heller ikke noe å utsette på feiringen, som man ser av bildet.

Etter at han først «matet» lagkameratene med et par lekre forarbeid, tok han like godt ballen i egne føtter midtveis i første omgang – med pasningshjelp fra høyresidekollega Efrain Juarez.

Vålerenga spilte i store perioder «power play»-fotball mot et rådvilt og svakt Strømsgodset-lag, og nå ser lyst ut for Oslo-laget: Seieren fører «Enga» opp i ryggen på serieleder Molde. Avstanden er kun to poeng.

Deila, som ble hyllet av hjemmefansen med klapp og rop på overtid, har skaffet seg et nytt luksusproblem før de neste kampene mot Eidsvoll (i cupen 22. mai) og lokaloppgjøret mot Lillestrøm 25. mai. Årsaken heter nettopp Aron Dønnum, som etter syv kamper på benken (med fire innhopp) gjorde «alt» riktig da han fikk sjansen fra start.

Dønnum avgjorde dessuten på overtid i 1-0-seieren over Odd 29. april, som innbytter, før han var tilbake på benken mot Ranheim 12. mai. Da han kom på banen i Trondheim, brukte han kun fem minutter på å servere Chidera Ejuke.

Dermed måtte Bård Finne sette seg på benken 16. mai. Og Finne? Han brukte tre minutter som innbytter på å sette opp Herolind Shala til 2-0.

FOR KLUBB OG FEDREDLAND: På denne måten markerte VIF-klanen fotballens nasjonaldag. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

For Strømsgodset ble det en dyster kveld i hovedstaden. Lite fungerte etter en uke der Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg som hovedtrener av helsemessige årsaker før sportssjef Jostein Flo ble sykemeldt som følge av hjerteflimmer.

Nå ligger Godset på 14. plass, to poeng foran Tromsø på jumboplassen.

