JUBEL I BERGEN: Her jubler Samuel Adegbenro, Anders Trondsen (nummer 15) og Mike Jensen for scoringen til førstnevnte i oppgjøret mellom RBK og Brann i Bergen i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skadefri Trondsen håper på reprise: – Kan stilne Brann stadion ganske fort

TRONDHEIM (VG) Han har trent ordentlig i to uker siden 14. desember, men nå er Anders Trondsen igjen klar til dyst. Mot Brann i Bergen håper han på reprise fra fjoråret.

I fjor var det kampen som langt på vei avgjorde seriegullet i favør Rosenborg, kampen mellom RBK og Brann i Bergen.

Nå er det en helt annen ramme rundt det prestisjefulle oppgjøret.

Brann jakter teten med sine 17 poeng.

Rosenborg forsøker å klatre opp fra sumpa etter klubbens dårligste seriestart noensinne.

Etter forrige rundes overbevisende Brann-seier mot formlaget Bodø/Glimt samtidig som Rosenborg slet seg til seier hjemme mot nyopprykkede Mjøndalen, er det bergenserne som kommer inn til kampen som favoritter.

Det bryr ikke Anders Trondsen seg om.

– Vi får slå de som vi gjorde i fjor. Ta krigen, spille bra fotball og score mange mål. Vi vet at vi har spillerne til det, så vi må bare ha troa på oss selv, gå ut og nyte øyeblikket. Da kan vi stilne Brann stadion ganske fort. Det var deilig i fjor, og det blir like deilig i år, sier midtbanespilleren selvsikkert med referanse til da Samuel Adegebro og «nå i kulda»-Nicklas Bendtner scoret to mål etter et snaut kvarter og sørget for seier.

Trondsen er friskmeldt etter å ha vært ute med skade siden desember i fjor. Han gjennomførte sin første spilløkt torsdag, og i fredagens spillsekvens ble han drillet i 11-eren som er antatt å starte.

– Det er godt å komme i gang igjen, men jeg har bare trent to uker siden 14. desember, så jeg er ikke klar til å spille 90 minutter. Målet er å være skadefri og i toppslag når jeg er tilbake fra ferie (som laget får etter Brann-kampen), sier Trondsen.

På spørsmål om et poengtap mot Brann vil bety dødsstøtet for RBKs gullsjanser, svarer han:

– Vi må snu trenden vi er i, ta flere poeng og spille fin fotball. Det har kommet seg i det siste, men vi vet vi har mer å gå på. Vi vet at når vi er i form, så er vi gode nok til å kjempe om gull. Avstanden er stor nå, og det er alle innforstått med. Vi tenker ikke så mye på gullet, for å være ærlig.

Det er kaptein Mike Jensen enig i.

– Vi kan ikke tenke så langsiktig, men ta en kamp av gangen. Vi reiser til Bergen for å vinne, og så skal vi ikke tenke på hva som skjer etterpå. Vi skal levere en god prestasjon der, og forhåpentligvis er det nok til tre poeng, sier dansken til VG.

Trener Eirik Horneland tror det vil gi en «voldsom boost» å vinne kampen. Han bryr seg ikke så mye om hva Brann sender utpå.

– Det handler mer om styrkene våre. Det handler om å få korte avstander i laget, både offensivt og defensivt, og det handler om å få et lag som har lyst til å gå på målet til Brann. Det er to gode kollektiv som kommer til å møtes. Jeg håper det smeller godt, sier han til VG.

Publisert: 26.05.19 kl. 14:08