95,5 prosent menn i eliteseriefotballen: – Overraskende og veldig trist

Mannsdominansen er både brutal og total i eliteserieklubbenes sportsavdelinger. Hos Molde holder 17 menn styr på A-laget. Pluss to kvinner på kjøkkenet.

Molde har kokk Torbjørg Haugen og kjøkkenassistent Nina Mupfasoni i sin sportslige avdeling, og er dermed én av fem klubber i Eliteserien som kan vise til kvinner i apparatet rundt A-laget.

Begrunnelsen for at de to hører til sporten er at de har ansvaret for kostholdet til Magnus Wolff Eikrem & co., ifølge Molde-direktør Øystein Neerland.

VG har undersøkt hvem som jobber tett på kjerneproduktet i norsk herrefotball: A-laget.

– Forbausende

I overkant av 300 personer har en funksjon i Eliteserie- og 1. divisjonsklubbenes sportslige støtteapparater. Basert på hva eliteklubbene selv oppgir til VG og på egne nettsteder, er kun 4,5 prosent kvinner.

I 1. divisjon er tallet trolig enda lavere: 2,9 prosent, ifølge klubbenes egne nettsteder.

– Det er overraskende og veldig trist. Jeg hadde absolutt forventet et veldig lavt tall, men at det er så lavt, er litt forbausende. Fotballforbundet har jo jobbet på en del områder for å få med flere kvinner, både ledere og trenere, sier professor i idrettssosiologi Kari Fasting ved Norges idrettshøgskole.

Fasting har forsket på kjønnsbalanse på trenernivå i ulike særforbund, og hun spør seg om NFFs arbeid ikke gir utslag på klubbnivå.

I rollene med mest innflytelse er det kun menn. Sportssjefer, hovedtrenere og assistenter er menn, menn, menn.

Stillingene som speidere, fotballanalytikere, keepertrenere og toppspillerutviklere er også forbeholdt menn.

Et fåtall kvinner jobber i medisinsk apparat, med fysisk og mental trening eller med kosthold.

– En fallitterklæring, mener styreleder Elin Nicolaisen i Norsk Fotballtrenerforening.

– Jeg har lurt fælt: Hvorfor rekrutteres ikke kvinner? Om det er «Gutteklubben Grei» eller om det er noe annet. Det er en håndfull menn som får sparken i en klubb, og tilbud i en annen. Det er vanskelig å komme inn i den sirkelen, mener Nicolaisen.

Blir headhuntet

– Det ser litt trist ut, medgir Monica Knudsen, trener for Vålerengas damelag i Toppserien.

– Men jeg har troen på at det skal bli bedre, legger hun til.

VGs opptelling viser at det ikke bare er hovedtrenerstillingene kvinner kan se langt etter – det som gjerne har blitt debattert etter «Heimebane»-serien på NRK.

– Det gjør det bare mer problematisk, mener Knudsen.

VG har kontaktet samtlige eliteserieklubber om temaet. Tolv klubber har svart på våre spørsmål, og alle slår fast at kjønn ikke spiller noen rolle ved ansettelser.

– Vi vurderer kandidater basert på kompetanse, erfaringer og personlige egenskaper, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

Rekrutteringen til sportsavdelingene skjer hovedsakelig gjennom headhunting, men enkelte klubber foretrekker å lyse ut stillingene. Flere klubbledere oppgir at det ofte er få eller ingen kvinnelige søkere.

I både Rosenborg og Brann er øverste administrativ leder kvinne: Tove Moe Dyrhaug og Vibeke Johannesen. Enkelte klubber har god kjønnsbalanse i ledergrupper og i styrer, men i sportslig avdeling er det få kvinner som slipper til.

