UTSKJELLINGEN: Zlatan Ibrahimovic scoret mot Salt Lake – og «feiret» med å skjelle ut motstanderens forsvarsspiller Nedum Onuoha. Foto: Katharine Lotze / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zlatan skaper fortsatt overskrifter

Zlatan Ibrahimovic er blitt 37 år – men bøtter fortsatt inn mål for sitt LA Galaxy og skaper fortsatt overskrifter.

Nå nettopp







Natt til torsdag er det kamp mot Columbus Crew, og lørdag kveld kan du se LA Galaxy mot New York City på VG+ – i en kamp som vises i samarbeid med Strive kl. 22.00.

Zlatan Ibrahimovic står med sterke ni mål på åtte matcher, og trener Guillermo Barros Schelotto sammenlignet forrige uke svensken med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Det var etter den samme kampen der Zlatan skapte overskrifter litt som i gamle dager. Bilder av han og Real Salt Lake-spiller Nedum Onuoha (32) har gått verden rundt.

Svensken scoret i det 78. minutt og feiringen av målet ble spesiell, fordi han skjelte ut Onuoha. Siden oppsøkte Ibrahimovic motstanderen i garderoben for å be om unnskyldning. En unnskyldning som Salt Lake-spilleren nektet å godta.

– 60 minutter inn i kampen sa han at han skulle skade meg. Han er ansiktet utad for MLS, men det er slik han oppfører seg på banen. Man sier ikke sånn på banen, sa Onuoha til journalister etterpå. Han er nigerianskfødt brite, har mange u-landskamper for England og har bakgrunn fra Manchester City, Sunderland og Queens Park Rangers.

– Jeg aksepterer ikke unnskyldningen hans, fortsatte han ifølge SB Nation.

Zlatan Ibrahimovic kommenterte episoden slik:

– Det som skjer på banen, blir der. Jeg liker å kjenne meg levende, ellers sovner jeg. De må få meg i gang, ellers blir det for lett. Når jeg blir sint, så blir jeg bedre, sa han til en samlet presse.

Noen dager senere utdypet Onuoha overfor Love Sport Radio hvordan han hadde følt krangelen med Zlatan:

– En ting er å være konkurranseinnrettet, men en annen ting er å si at man skal skade en annen spiller. Så med det i bakhodet tenkte jeg hver gang jeg nærmet meg ham «er det nå det skal skje?».

LA Galaxy og Ibrahimovic har hatt en god sesongåpning. Etter ti kamper har de nest flest poeng i hele MLS. Naboen Los Angeles FC har 24 poeng på 11 kamper, mens LA Galaxy har 22 poeng på ti kamper. Begge har flere poeng enn lederlaget i øst-sonen, som er Philadelphia.

– Om vi finner Zlatan i riktig posisjon, så vet vi at han kommer til å lage mål. Vi må få det til å fungere, for når han får ballen, er han veldig rolig og tar alltid de beste beslutningene, sa trener Guillermo Barros Schelotto etter kampen mot Salt Lake.

Carlos Vela fra Los Angeles FC er toppscorer med 11 mål på 11 kamper, mens Ibrahimovic altså har ni mål på åtte kamper.

Jørgen Skjelvik er blant de mest brukte spillerne på Ibrahimovics lag. Han har – i likhet med svensken – spilt åtte av ti kamper til nå.

Publisert: 08.05.19 kl. 19:20

