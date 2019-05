GOD STOPPER: Bjarne Berntsen med Tord Salte under kampen mot Vålerenga. Midtstopperen fra Bryne med en fortid i Lyon, leverte en god kamp. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bjarne Berntsen avlyser Vikings forsvarskrise: Henter ingen nye spillere

STAVANGER (VG) Viking klarte seg godt mot Vålerenga med tre av fire førstevalg ute. Nå avlyser trener Bjarne Berntsen jakten på nye spillere.

En fersk regelendring gjør det imidlertid mulig å låne spillere mellom 18–22 år.

– Vi har sjekket litt rundt på spillere under 22 år, men vi har ikke funnet noen som er bedre enn de vi har. Vår egne unge banker på og Rolf Daniel (Vikstøl) er forhåpentligvis snart klar igjen, sier Berntsen til VG.

Tord Salte (20), Viljar Vevatne (24) og Adrian Pereira (19) – alle rogalendinger – leverte bra prestasjoner i 1–1-kampen mot Vålerenga etter at Stavanger-laget sprakk med fem baklengs mot Ranheim i Trondheim. Høyreback Sondre Bjørshol har vært stabilt god gjennom hele seriestarten.

– Selvsagt har vi muligheten til å hente kontraktsløse spillere, men uten kamper på lenge så trenger de en stund før de kommer i kampform, sier Berntsen.

Han håper å ha Vikstøl tilbake allerede mot Strømsgodset i Drammen kommende mandag.

– Han har også spilt midtstopper i Start. Det er betryggende at Adrian Pereira spiller så bra på venstrebacken. Så har vi Fredrik Torsteinbø som kan brukes over alt.

Svenske Axel Andresson er uansett ute resten av sesongen med en kneskade, men det ser nå ut til at Runar Hove er tilbake tidligere enn først antatt. Nykommeren fra Florø ble først meldt ute til august måned etter å ha pådratt seg brudd i kneet.

– Vi håper Runar Hove er tilbake 1. juli senest. Det ser bedre ut. Bruddet er på en plass om gjør at han kan være tilbake i trening før vi hadde regnet med, sier Berntsen som mener «det ikke er så urovekkende lenge» til de skadde spillerne er tilbake.

– Jeg er veldig lite opptatt av de vi ikke har. Jeg er opptatt av å gjøre dem vi har best mulig.

Tenåringen Adrian Pereira gjorde sin debut fra start mot Vålerenga. Sønnen til Thomas Pereira – med 431 kamper for Viking på venstreback – gikk inn på farens gamle plass og leverte målgivende pasning til Tommy Høiland.

– Adrian gjorde en kjempejobb. Det viser at det gror godt i klubben. Vi startet med åtte lokale spillere, sier Høiland.

Men Pereira ble lurt av Deyver Vega i forkant av Vålerengas scoring.

– Hvem er det som ikke har blitt dratt av Vega på sitt beste, sier Berntsen som gjerne skulle hatt seier etter 8–4 i sjanser mot Vålerenga.

– Vi klarte å holde et relativt godt lag på så få sjanser imot. Selvfølgelig var det for dårlig på det målet. Det er greit at en ung spiller blir gått forbi, men vi er altfor mange spillere inn i feltet til at han (Chidera Ejuke) skal få skyte så fritt.

– Det var kjekt. Jeg kommer til å jobbe hardt for å få flere sjanser, sier 19-årige Pereira.

Publisert: 07.05.19 kl. 16:06