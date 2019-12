SLÅR IGJENNOM: Brandon Williams (t.h.) har vært en åpenbaring for Ole Gunnar Solskjær denne sesongen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Kan være løsningen på Solskjærs problem: – Har tenkt på det ganske mange ganger

BURNLEY (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har hele høsten fått høre at laget hans ikke klarer å bryte ned motstandere som legger seg lavt. Nå kan han ha funnet en del av løsningen i unggutten Brandon Williams (19).

Etter 2–0-tapet mot Watford den 22. desember etterlyste Solskjær flere offensive bidrag fra backene sine, en avgjørende faktor dersom man skal bli bedre til å spille seg gjennom lavtliggende, defensive motstandere som lar deg ha ballen mye.

Først fikk han svar fra høyreback Aaron Wan-Bissaka mot Newcastle andre juledag, da den tidligere Crystal Palace-spilleren noterte seg for sin første målgivende pasning i Manchester United-drakt.

Lørdag kveld viste 19 år gamle Williams at han kan være løsningen på motsatt side, der mer rutinerte Luke Shaw har slitt med å gjøre seg gjeldende i angrep.

Williams noterte seg ikke for målgivende pasning i 2–0-seieren mot Burnley, men var en konstant trussel langs venstresiden. Og han besitter en spesiell egenskap som er vanskelig å forholde seg til for motstanderne. 19-åringen er nemlig noe så sjeldent som en høyrebent venstreback, men venstrebenet hans er også sterkt, noe han viste gjennom flere gode innlegg som ble til store sjanser.

Hans styrke med begge føtter – i tillegg til hans fryktløse, ungdommelige og offensive stil – gjør angrepsspillet hans mer variert og uforutsigbart, noe som igjen kan bidra til å åpne opp et kompakt forsvar.

– Det er et godt taktisk poeng. Jeg har tenkt på det ganske mange ganger, sier Solskjær til VG etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Egentlig vil man ha en høyre- og en venstrebent spiller på hver side for å bryte ned motstanderne, men Brandon er tofotet, og det er en god egenskap å ha.

Etter å ha startet tre Premier League-kamper på rad fra 10. november til 2. desember har det blitt færre muligheter for Williams etter at Luke Shaw kom tilbake fra skade.

Men prestasjonen mot Burnley, der flere britiske aviser trakk ham frem som banens beste spiller, kan bidra til at unggutten vinner plassen som førstevalg.

– Jeg blir ikke overrasket når han spiller bra, for Brandon har aldri sviktet oss denne sesongen. Han har vært strålende, sier Solskjær og fortsetter:

– Han lærer, vokser og forbedrer seg. Jeg fortalte ham for et par uker siden at han kom til å spille denne kampen, han har vært fokusert på denne kvelden, og han gjorde det virkelig bra.

Så gjenstår det å se om det var nok til å sikre en plass i startoppstillingen mot Arsenal første nyttårsdag.

