Guardiola: – Begynner å se hva Solskjær ønsker

MANCHESTER (VG) Komplimentene fortsetter å fly mellom Manchester-rivalene Ole Gunnar Solskjær (46) og Pep Guardiola (48).

Mandag morgen åpnet Solskjær med å hylle Guardiolas arbeid i Manchester City.

– Jeg beundrer Peps lag. De har hevet listen så mye og satt standarder som vi andre kan strekke oss etter, sa nordmannen dagen før City besøker Old Trafford i den første av to semifinaler i ligacupen.

Noen timer senere satte Guardiola seg på podiet i presserommet på Manchester Citys treningsanlegg. Han har også et godt inntrykk av arbeidet Solskjær har lagt ned i løpet av et drøyt år hos byrivalen.

– Jeg begynner å se hva Solskjær ønsker av laget sitt, sier stjernemanageren og fortsetter:

– Jeg har en følelse av at de begynner å spille på den måten han ønsker. Selv om de tapte mot Arsenal, ser vi tydelig hva han ønsker.

– Det var ikke lett for ham å ta over og håndtere et lag i en stor, stor klubb der kravet hele tiden er å vinne alle turneringer, men alle managere trenger tid. Jeg har en følelse av at United har begynt å spille slik han ønsker, og slik hans gamle manager Sir Alex Ferguson gjorde, sier Guardiola.

Guardiola og Solskjær ble beskyldt for å flørte med hverandre da United slo City på Etihad Stadium i desember. På pressekonferansen etter kampen var Guardiola full av lovord om Solskjærs væremåte, mens nordmannen innrømmet at han har beundret katalaneren i en årrekke.

De står med én seier hver mot hverandre så langt i karrieren. Tirsdag kveld møtes de igjen når United og City skal gjøre opp om en plass i finalen i ligacupen, som Guardiola har gått seirende ut av de to siste sesongene. Etter oppgjøret på Old Trafford skal det spilles en returkamp på Etihad Stadium om tre uker.

Guardiola kan glede seg over at stopperstjernen Aymeric Laporte er tilbake etter en langtidsskade. Den eneste som mangler for City, er vingen Leroy Sané, som fortsatt ikke er frisk.

– Vi har spilt et utrolig antall kamper. Noen spillere må hvile. Jeg har en tanke om hvordan vi sksal spille, men jeg vet fortsatt ikke hvem som kommer til å spille i morgen, sier City-sjefen.

