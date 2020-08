KAPTEIN MED STOR K: Emilie Haavi la opp til LSKs første mål og scoret selv det avgjørende målet for de gule og sorte. Foto: Fredrik Hagen

LSK unngikk sjokksmell mot Lyn – snudde kampen på ti minutter

(Lyn - LSK Kvinner 2–3) Hedda Foslies drømmetreff så ut til å by på en skalp av de sjeldne. Men så raknet det fullstendig for Lyn i løpet av ti minutter – og LSK vant. Som vanlig.

Alt gikk tilsynelatende mot LSK den første timen av kampen. Tre minutter før pause fikk de annullert en scoring etter offside. Snaut minuttet senere sørget Emma Godø for Lyn-ledelse inn til pause. Og da det var spilt 54 minutter banket Hedda Foslie inn 2–0, bak en fullstendig utspilt Ida Norstrøm.

Men så koblet den regjerende seriemesteren, LSK Kvinner, grepet.

Justine Vanhaevermaet reduserte i det 76. minutt etter forarbeid fra LSK-kaptein Emilie Haavi. Kun minuttet senere stod det 2–2. Sophie Romàn Haug snappet opp ballen like etter avspark og banken inn reduseringen fra distanse, riktignok etter svakt keeperspill av Lyns Kirvil Schau Odden.

Og da Vålerenga lå an til å ta over tabelltoppen i Toppserien, var kapteinen sitt ansvar bevisst. Emilie Haavi scoret vinnermålet – og sørget for klubbens tredje strake trepoenger i serien. Dermed leder LSK tabellen med 13 poeng etter fem runder.

VGs tips for Toppserien har LSK som serievinner og Lyn som tabelljumbo.

Vålerenga følger imidlertid hakk i hæl – ett poeng bak – etter å ha feid over Arna-Bjørnar tidligere lørdag.

To mål fra Ajara Nchout og ett fra Rikke Marie Madsen holdt til en en komfortabel 3–0-seier for hovedstadslaget.

PS! Dersom RBK Kvinner slår Klepp søndag, vil de kunne passere LSK på tabellen på målforskjell.

