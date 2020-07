TAR TAK: David Luiz tar et godt tak rundt Virgil van Dijk da Arsenal møtte Manchester City i midtuken. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Guardiola ut mot ekspertene: – Da ler jeg høyt

Arsenal-stopper David Luiz (33) fikk gjennomgå for sine tabber da Manchester City vant 3–0 i juni, men Pep Guardiola tror brasilianeren kan bli sterk i semifinalen mellom klubbene på Wembley lørdag kveld.

– Jeg ler høyt når jeg hører ekspertene. Han er en eksepsjonell spiller, sa Guardiola på sin pressekonferanse før semifinalen, gjengitt av Daily Mail.

Luiz fikk først skylden for 1–0 og laget deretter et straffespark og ble utvist da City vant 3–0 midt i juni. Mange trodde at hans Arsenal-karrière ville være slutt når kontrakten går ut ved sesongslutt.

Men Arsenal-sjef Arteta har gitt Luiz tillit og ettårskontrakt videre. Han har spilt hvert eneste minutt av de fem siste Arsenal-kampene - og tre av dem har endt med seirer.

Guardiola er ikke overrasket over at Luiz har kommet tilbake og mener at han har en «utrolig mentalitet».

– Jeg har en utrolig respekt for ham, og for det han har gjort i karrieren, sa Guardiola om Luiz.

– Han er en eksepsjonell spiller og har en utrolig mentalitet og spesiell personlighet.

– Jeg ler høyt når jeg hører ekspertene. Mange av dem var forsvarsspillere, og de tror de ikke gjorde en eneste feil i karrièren selv om de spilte i 15 eller 20 år.

