BARE NESTEN: Start har vært nære ved å vinne flere kamper i år, men står så langt uten seirer i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Seiersløse Start etter nytt tap: – Vi må gå litt i oss selv

ÅLESUND (VG) Etter elleve serierunder står fremdeles Start uten seier i Eliteserien. Espen Børufsen har rykket ned med Start fire ganger, men veteranen ser fremdeles lyst på mulighetene for å beholde plassen i år.

Nå nettopp

Borte mot Aalesund var sørlendingene også uheldige. De ledet 2–1 til pause og så ut til å ha ridd av stormløpet Aalesund la ut på i starten av andre omgang. Så, like før timen var spilt pekte dommer Ola Hobber Nilsen på straffemerket etter en situasjon med Niklas Castro og Eirik Wichne.

Etter kampen var dommeren klar: Det burde blitt gult kort til Castro og dermed hans andre gule kort og utvisning. Istedenfor ble det straffe og utligning til 2–2.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Samme mann serverte Hólmbert Fridjónsson da han satte inn den avgjørende scoringen ti minutter før slutt.

– Nå er vi ekstra skuffet. Det blir dessverre tatt avgjørelser i kampen som blir avgjørende for oss. Jeg skal ikke bare skylde på det heller. Vi har nok av muligheter til å score og vi slipper inn tre mål. Det er vi ikke fornøyd med. Vi må gå litt i oss selv også. Vi kommer ut i andre omgang og får et trøkk på oss som jeg synes er litt unødvendig. Jeg synes vi er det klart beste laget i første omgang. Da hadde jeg håpet vi hadde løst det bedre enn vi gjorde, sier Espen Børufsen til VG etter kampen.

– Vi klarer ikke å følge opp en god førsteomgang i starten av andre omgang. Vi er med i alle kamper og det er en mager trøst. Vi er nødt til å skru til og lære oss å lede kamper og drepe kamper. Sette sjansene våre. Det er små justeringer som må på plass, sier Start-trener Joey Hardarson.

– Hvorfor kom man dårlig ut i andre omgang?

– Godt spørsmål. Det har jeg ikke helt funnet ut av selv. Vi skulle egentlig prøve å fortsette den trenden vi hadde i første omgang, men Aalesund var veldig aggressive og vi klarte ikke å henge med til å begynne med. Vi skaper store sjanser mot slutten som vi burde satt, sier treneren.

les også Børufsen tilbake etter to års «mareritt» – snytt for drømmecomeback

32 år gamle Børufsen har jobbet seg tilbake fra store skadeproblemer de siste årene og onsdagens kamp var hans første fra start for Start på over to år. Midtbanespilleren debuterte for sørlendingene så tidlig som i 2006 og har spilt over 300 kamper i tellende konkurranser. Gjennom årene med Start har det vært flere gode år, men det har også blitt nedrykk fra øverste til nest øverste nivå fire ganger.

Spesielt 2016-sesongen var tung for Start, da de tok sin første så sent som i runde 25 og endte sesongen med 16 poeng.

– Hvordan ser du på sjansene videre nå?

– Jeg mener vi fremdeles har en klar mulighet til å holde oss. Det er lag rundt oss som heller ikke gjør det veldig bra. Dessverre har jeg vært med på nedrykk tidligere, og jeg har vært på lag da hvor man har slitt voldsomt og ikke har vært i nærheten av noe, sier Børufsen.

– Her har vi vært veldig nære og har seks uavgjort. Det er litt marginer også som gjør at vi ikke klarer å bikke det i vår favør og ta seieren. Men igjen, det er de marginene vi må jobbe hardere for å få på vår side.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 02.08.20 kl. 16:06

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 4 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser