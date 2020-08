MANAGERDUELL: Ståle Solbakken møter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solbakkens oppsiktsvekkende lovnad før United-kampen

Det er duket for norsk managerduell i Europa League. Før kampen tar Ståle Solbakken uvante grep i bruk for å øke sjansen for seier.

Ståle Solbakkens FC København tok seg videre til kvartfinalen i Europa League onsdag kveld.

Danskene slo den tyrkiske seriemesteren Istanbul Başakşehir 3–0 hjemme i Parken, og vant med det 3–1 sammenlagt. Det første oppgjøret ble spilt 12. mars, og etter en lang coronapause kunne vinneren endelig kåres.

Samtidig tok Manchester United seg videre på bekosting av LASK Linz. Det betyr at det blir duell mellom Solbakken og Ole Gunnar Solskjær i kvartfinalen.

I garderoben etter seieren over Başakşehir kom København-treneren med en overraskende lovnad, som ble møtt med latter fra spillerne.

– Hvis dere slår Man. United, får dere min bonus. Da kommer dere ikke til å ha noen bekymringer resten av livet, sier Solbakken i en video publisert på klubbens Twitter-konto.

Det er liten tvil om at København står overfor en tøff oppgave. Solskjærs menn har virkelig funnet formen de siste månedene. Manchester United gikk ubeseiret gjennom Premier League etter at ligaen startet opp igjen, og klatret til en imponerende 3.-plass på tabellen.

– Det de har vist etter corona-pause har vært meget imponerende. Det kan bli en «sjov» kamp, men også en stygg kamp, om de spiller seg helt ut, sa Solbakken etter onsdagens kamp.

På pressekonferansen avslørte manageren at han allerede har tekstet litt med United-manageren.

Kampen mellom København og Manchester United skal spilles i Köln, på RheinEnergieStadion. Solbakkens gamle arbeidsplass.

Torsdag skal flere kvartfinalebilletter deles ut. Da skal følgende oppgjør spilles:

Wolves – Olympiakos (1–1 sammenlagt)

Bayer Leverkusen – Rangers (3–1 sammenlagt)

Basel – Eintracht Frankfurt (3–0 sammenlagt)

Sevilla – Roma (spilles som enkeltkamp)

