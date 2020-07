Rosenborg slapp med skrekken etter «Doffens» dobbel

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sandefjord 2–1) Med god hjelp av andrekeeper Julian Faye Lund sikret toppscorer Kristoffer Zachariassen tre nye poeng for Rosenborg. Men da seieren så ut til å være sikret, holdt det på å gå galt.

Erik Eikebrokk

For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært deilig nå. Det har kommet litt mål etter at det lugget i starten. Jeg syns vi gjør en ok match, ikke så mye mer enn det, sier Rosenborgs matchvinner Kristoffer Zachariassen til Eurosport.

– Han er i boks som en indreløper skal være og i tillegg er han målfarlig, konstaterer Rosenborg-trener Trond Henriksen overfor Eurosport.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Kvarteret var spilt da Vegar Hedenstad slo corneren, og «Doffen» fluktet ballen over keeper Storevik og i mål. Kvarteret før slutt var samme mann iskald da han fikk ballen fra Anders Trondsen, vendte bort én spiller, og plasserte ballen kontrollert i mål.

Zachariassens flukt

Nå står Zachariassen oppført med fire mål på ni seriekamper, og begynner virkelig å finne seg til rette på Lerkendal etter millionovergangen fra Sarpsborg 08. Faktisk er det to tidligere sarpinger som topper poenglista i Rosenborg. Trondsens målgivende var den omskolerte venstrebackens femte målpoeng siden posisjonssbyttet (ett mål og fire målgivende).

Ledermålet var det eneste skuddet på mål i første omgang, noe som oppsummer de første 45 minuttene godt.

Med førstekeeper André Hansen ute med lyskestrekk, og kaptein Tore Reginiussen på benken, var det Pål André Helland som overtok kapteinsbindet. Helland, som fikk alle overskrifter etter innhoppet mot Strømsgodset (ett mål og to målgivende), greide derimot ikke å sette sitt preg på denne kampen. Heimværingen huskes best for skuddforsøket direkte fra avspark i andre omgang.

Det sier litt, for forsøket var ikke noe som helst å skrive hjem om.

TOMÅLSSCORER: Kristoffer Zachariassen satte begge Rosenborgs mål mot Sandefjord. Her jubler han etter å ha «rygget» inn det første. Foto: Ole Martin Wold

Ubeseiret

Kvarteret før slutt kombinerte Emil Konradsen Ceide og Anders Trondsen fint. Sistnevnte fant Zachariassen på sju meter. Bergenseren brukte ett touch på å legge ballen til rette, og ett neste touch på å sikre tre nye poeng for Rosenborg. Iskaldt.

Ni minutter før slutt skapte innbytter Rufo spennende avslutningsminutter da han stanget William Kurtovics innlegg i mål fra sju meter. Scoringen var den første andrekeeper Julian Faye Lund har sluppet inn som Rosenborg-keeper.

Det tok 320 minutter.

Drama på overtid

På overtid viste Faye Lund hvorfor mange ser på ham som Rosenborgs neste førstekeeper, da han reddet Sandefjords avslutningsforsøk fra god posisjon. Sekunder senere skjøt bortelaget i tverrligger og over.

Nærmere kom ikke bortelaget poeng, og er dermed fortsatt seiersløse i Trondheim.

Dette var tiende gang Sandefjord besøkte Rosenborg i Trondheim. Status er to uavgjort og åtte tap, og laget ligger på kvalifiseringsplass på tabellen. Rosenborg er henholdsvis tolv og ti poeng bak topplagene Bodø/Glimt og Molde.

Best i Eliteserien

På sine seks kamper som Rosenborgs vikarierende trenerteam, Trond Henriksen og Mikael Dorsin, står duoen med fire seire og to uavgjort; og fjorten poeng av atten mulige.

Suksessoppskriften ser ut til å være godt forsvarsspill. På de seks kampene har laget sluppet inn bare tre mål (0,5 baklengsmål i snitt per kamp). Ingen i Eliteserien har sluppet inn færre.

Publisert: 19.07.20 kl. 19:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser