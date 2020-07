TRENGER MÅLSCORERNE: Manchester United-stjernene har sett slitne ut den siste tiden. Denne uken trenger Ole Gunnar Solskjær og Mason Greenwood (t.v.) og Marcus Rashford fyrer på alle sylindere. Foto: Alastair Grant/NMC/Pool / AP POOL

Solskjærs skjebneuke: – Dersom det ikke går, er han fritt vilt

Ole Gunnar Solskjærs første fulle sesong – og hans fremtid – som Manchester United-manager vil langt på vei vurderes på bakgrunn av hva som skjer den kommende uken. Nå skal det bære eller briste for hans røde djevler.

– Det er en kolossalt viktig for han. Det kan fortsatt bli en veldig bra sesong, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG om den kommende Manchester United-uken, som avgjør om de røde djevlene kaprer en plass i neste sesongs Champions League.

Onsdag kveld skal Manchester United ta imot West Ham til kamp på Old Trafford, før sesongens 90 siste Premier League-minutter skal spilles på King Power Stadium – i det som blir en «topp fire-finale» – mot Leicester.

Alt i egne hender

Manchester United er i skrivende stund på 5. plass, à poeng med Leicester. De røde djevlene har imidlertid én kamp mindre spilt, og så lenge de tar poeng mot West Ham onsdag, vil alt annet enn tap mot Leicester sikre en topp fire-plassering.

Og det er viktig av flere grunner, mener Øyvind Alsaker.

– Dersom det ikke går er han fritt vilt om det går dårlig når neste sesong begynner. Da mister han den auraen han har bygget opp. Dersom det ikke blir Champions League eller ingen trofé vil han være veldig utsatt for kritikk. Han blir målt mot de andre eks-spillerne som har vendt tilbake til klubbene i sine hjerter, sier kommentatoren, og sikter til Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-sjefen Frank Lampard, som søndag tok seg til FA-cup-finale på Solskjærs bekostning:

– Urovekkende lite energi

Manchester United har allerede hatt flere muligheter til å ta seg inn blant topp fire. Da Chelsea snublet mot Sheffield United, og Leicester kollapset mot Bournemouth, fulgte Solskjær & co. opp med å miste seieren mot Southampton på overtid. Nå har Leicester gått på en ny smell – og Manchester United får igjen en gyllen mulighet.

– Det er meget urovekkende om de ikke klarer å gripe denne muligheten. De har hatt masse energi i spillet sitt siden Premier League-gjenåpningen. Det har vært Solskjærs varemerke, men de hadde urovekkende lite energi i går. Det gjør at man er litt usikker på hva de har i beina og i hodet. Men om ikke den gjengen klarer å dra i land dette etter erfaringene de gjorde i fjor, er det ekstremt skuffende. Det vil vise at de ikke har lært, og at de ikke har tatt steg som gjør dem i stand til å kjempe, analyserer Alsaker, som tror Manchester United kaprer en Champions League-billett gjennom ligaen:

– Jeg blir veldig overrasket om de ikke klarer det, sier han, og påpeker at Leicester mangler flere nøkkelspillere.

Mye kan også bli ødelagt for Solskjær og hans prosjekt, sier Alsaker.

– Det som er alvorlig er at de mister inntekter, men det som soleklart er mest alvorlig, er at det reiser spørsmål rundt Solskjær igjen. Da starter han nesten «på scratch» igjen. Det er bare et halvt år siden han var omringet av spørsmålstegn. Så har han klart å snu det, men det hjelper jo ikke om det rakner nå på tampen.

En som ikke tror det vil påvirke Solskjær nevneverdig, er den England-baserte fotballskribenten Lars Sivertsen. Han mener Solskjær fortjener mer ros enn han enkelte steder har fått.

– Feil å slakte Solskjær

– Selvfølgelig er det ugreit å misse en Champions League-plass, men konteksten verdt å ha i bakhodet er at dette er et lag som på høsten så ut til å styre mot en av de dårligste Manchester United-sesongene i moderne tid. Så har det snudd fullstendig. Halvveis i sesongen så det ikke ut til at Solskjær hadde en fremtid i klubben. Om det blir kollaps og fiasko nå, tror jeg ikke det har noe å si for hans fremtid.

Også Sivertsen tror Manchester United tar vare på denne muligheten – og sikrer enn topp fire-plassering.

– Vel har West Ham vært noen hakk bedre i det siste, men det skal være en overkommelig kamp. Og Leicester har, med unntak av kampen mot Sheffield United, vært helt ute av det. Og det blir feil å slakte Solskjær for laguttaket mot Chelsea. Nå har noen av hans viktigste spillere fått litt ekstra hvile før to enormt viktige kamper.

Det er også verdt å huske at Solskjær & co. har en mulighet til: Europa League. Der mener Sivertsen at United er favoritter.

– Når vi snakker om Solskjær, uansett hva som skjer, er det fascinerende for meg at han har fått betalt for så mange av de valgene han tok tidlig ved å satse på Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay og gi Fred muligheten til å finne veien tilbake. Og hele puslespillet ser bedre ut med Bruno Fernandes. Og det man hører fra dem som har gode kilder i klubben er at spillerne liker Solskjær godt, og at de har tro på prosjektet hans.

– Derfor er jeg ganske positiv med tanke på den nære fremtiden til Solskjær.

