STYGG SKADE: AaFK-spillerne roper etter legen. Orry Larsen gikk i bakken etter en duell med Viljar Vevatne. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Preget etter Orry Larsens skade: - Fikk vondt i magen

ÅLESUND (VG) (Aalesunds FK-Viking FK 2–2) Peter Orry Larsens grusomme skade overskygget det sportslige da AaFK og Viking delte poengene.

Da Orry Larsen steg til værs og stanget inn kampens første mål, ble det en voldsom kollisjon mellom ham og Vikings Vevatne. De to skallet sammen, hode mot hode, og Orry Larsen ble tilsynelatende truffet så hardt at han falt rett i bakken uten å klare å ta seg for. Han landet rett på ryggen og slo hodet ned i kunstgresset.

Aalesund-spillerne skjønte umiddelbart at noe var galt etter at Orry Larsen hadde scoret, og både hjemme- og bortelagets spillere begynte å rope på det medisinske apparatet som kom og ga midtbanespilleren tilsyn. To av lagkameratene hans gikk også rett etter munnen hans, tilsynelatende for å hindre at han skulle svelge tungen. Orry Larsen ble liggende lenge mens spillerne rundt ham holdt seg til hodet og så fortvilte ut. I en periode lå Orry Larsen urørlig på kunstgresset, men etter hvert bevegde han på både armer og bein. Seks minutter etter den knallharde landingen ble han kjørt av banen med ambulanse.

– Det var virkelig ille - jeg har aldri sett noe lignende. Orry var helt borte og lagde rare lyder. Han fikk et fælt kutt og blødde mye, jeg fikk vondt i magen, sier Fridjonsson til VG. Han brukte flere minutter på å komme over det han hadde vært vitne til. Islendingen var blant dem som desperat ropte mot benken om at legen måtte komme. Fridjonsson sjekket også om lagkameraten hadde svelget tungen.

Ifølge AaFKs lege Vidar Punsvik er Orry Larsen våken, men har pådratt seg en kraftig hjernerystelse. Det er usikkert hvor lenge skaden setter ham ut av spill.

– Det vi har fått rapport om fra sykehuset er at han har vært gjennom undersøkelser der og at man ikke har funnet noen alvorlig hodeskade og at det går bra med ham . Han får et kutt i hodet og det ser verre ut enn det er, sier Pusvik til VG.

Viljar Vedvatne ble også sittende på gresset etter smellen. Han forklarer hvordan han opplevde det hele:

– Jeg prøver desperat å få hodet på ballen for å forhindre scoring. Dessverre er han noen centimeter foran meg, og jeg treffer han og ikke ballen. Jeg forsto på legen at det gikk bra med ham, og det var veldig godt i høre, sier Vedvatne om duellen med Orry Larsen.

Lars Bohinen fulgte situasjonen fra sidelinjen - 40 meter unna.

– Du blir jo engstelig og bekymret. Det så ikke bra ut på reaksjonen til spillerne, men du skjønner at det er en hodeskade når reaksjonene er som de er. Det påvirket spillerne og vi måtte prøve å få dem igang etterpå.

For Viking klarte å snu kampen før pause. Først satte Berisha inn utligningen etter å ha blitt spilt gjennom hjemmelagets forsvar. Spissen banket ballen inn ved nærmeste stolpe, mens Gudmund Kongshavn gikk motsatt vei.

Lederscoringen kom fra straffemerket og Viking hadde snudd kampen. Shaquill Sno felte Zymer Bytyqi som sistemann, og dommeren pekte resolutt mot 11-meteren. Også herfra var Berisha sikker og satte sitt andre for kvelden.

AaFK var det førende laget etter pause, men klarte ikke å komme til mange store sjanser. Ti minutter før slutt ble imidlertid innbytter Sigurd Haugen revet ned i 16-meteren. Niklas Castro tok ansvar for AaFK og utlignet fra straffemerket.

Både Sandefjord og Mjøndalen, som begge befinner seg i bunnstriden, vant sine kamper i kveld. AaFK er sist i Eliteserien, to poeng bak Start og fire poeng bak Mjøndalen. Opp til Viking er det fremdeles fem poeng.

I neste serierunde skal AaFK til Trondheim for å møte Rosenborg. Viking tar imot Stabæk i Stavanger.

Publisert: 09.08.20 kl. 19:59 Oppdatert: 09.08.20 kl. 20:56

